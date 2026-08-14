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Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα, επικρατεί αυτές τις μέρες, δήλωσε ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Παναγιώτης Μούσκος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μούσκος είπε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες τις πρώτες απογευματινές ώρες κυρίως στις ορεινές περιοχές, μπορεί και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού.

«Θα είναι πολύ τοπικά φαινόμενα, αλλά στο επίκεντρο τους μπορεί να είναι μεγάλης έντασης. Σήμερα υπάρχει ένα ενδεχόμενο για χαλάζι εκεί που θα εκδηλωθεί η καταιγίδα. Είμαστε σε ήπιες συνθήκες σε ό,τι αφορά τους ανέμους της τάξης των τεσσάρων μπορεί πέντε μποφόρ τις πρώτες απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες πολύ κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο κ. Μούσκος είπε ότι είναι παρόμοια και η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα.

«Υπάρχει μια περίπτωση τις πρώτες μεσημεριανές ώρες αυτές και τις πρώτες απογευματινές να έχουμε κάποια καταιγίδα κυρίως στις ορεινές περιοχές, μπορεί και στο εσωτερικό».

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν το νησί.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατά το τριήμερο σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

«Κόκκινος συναγερμός» για δασικές πυρκαγιές τον Δεκαπενταύγουστο

Σε επίπεδο “Κόκκινου Συναγερμού” θα βρίσκεται το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, λόγω της μαζικής εξόδου του κοινού στα δάση για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, καλεί το κοινό να αποφεύγει το άναμμα φωτιάς, τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα, καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι το άναμμα φωτιάς για την ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψησταριές των εκδρομικών χώρων.

Τονίζει, επίσης, ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και τον περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Τέλος, καλεί οποιονδήποτε αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407, για το Τμήμα Δασών, ή στο 112, για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.