Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google





Ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο προσκήνιο, δημιουργώντας επεισόδια risk-on και risk-off, ανάλογα με την ειδησεογραφία, η νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών αποτελεί τον βασικό παράγοντα που καθορίζει την πορεία των αγορών.

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν τρεις μήνες στο τιμόνι της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και έχοντας προεδρεύσει σε δύο συνεδριάσεις της, ο Warsh καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Bessent υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, ο Warsh διατηρεί την επιθετική του στάση. Αρνούμενος κατηγορηματικά να παράσχει οποιαδήποτε μορφή forward guidance, αφήνει τους επενδυτές να προσπαθούν εναγωνιωδώς να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο αντίδρασης του.



Τα αδύναμα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία, όπως η πρόσφατη έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), έχουν μεταθέσει προς το μέλλον τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, με το επόμενο κρίσιμο γεγονός να είναι το διάσημο ετήσιο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής στο Jackson Hole. Η εκδήλωση, που παραδοσιακά προκαλεί σημαντικές κινήσεις στις αγορές, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου. Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσο ο Warsh θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ή απλώς θα επιλέξει να θέσει τις προτεραιότητές του για τους επόμενους 12 μήνες.



Οι κινήσεις των τιμών του πετρελαίου είναι προφανώς ικανές να μεταβάλλουν την κατεύθυνση πλεύσης της Fed. Μια πιθανή προσωρινή συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα ενίσχυε την αισιοδοξία, μειώνοντας την πίεση προς τη Fed να δράσει. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το πολεμικό premium στις τιμές του πετρελαίου δεν θα εξαλειφθεί άμεσα, καθώς η θεαματική κατάρρευση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στις αρχές Απριλίου, παραμένει νωπή στη μνήμη των επενδυτών.



Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πάψει να αποτελεί παράγοντα για τις αγορές και τον πληθωρισμό. Τα «γεράκια» της Fed θα τάσσονταν ως επί το πλείστον υπέρ μιας τέτοιας κίνησης, όπως έδειξε και η στάση των τριών διαφωνούντων στη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Ιουλίου.



Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο το αμερικανικό δολάριο όσο και οι βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν κινηθεί σημαντικά μετά τη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Ιουλίου, αλλά προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η απομάκρυνση των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, τα πιο αδύναμα αμερικανικά στοιχεία και η εντυπωσιακή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων έχουν συμβάλει στην άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών και στην πτώση του δολαρίου. Μετά από δύο μήνες υποαπόδοσης, ο Nasdaq 100 κινείται πλέον ανοδικά από τις αρχές του μήνα, αν και δεν έχει καταφέρει να καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά, όπως ο S&P 500.

Το γεν παραμένει υπό πίεση



Παρότι το γεν αντιμετωπίζει επίμονες πιέσεις -ασθενής οικονομία, υψηλό ενεργειακό κόστος και αυξανόμενος αλλά χωρίς δυναμική πληθωρισμός- τόσο η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) όσο και η ιαπωνική κυβέρνηση εξακολουθούν να ελπίζουν ότι μια παρέμβαση στην αγορά θα έχει διαρκή αποτέλεσμα. Με την επίδραση της παρέμβασης στα τέλη Ιουλίου να εξασθενεί σταδιακά, παρατηρούμε επανάληψη του μοτίβου των προηγούμενων παρεμβάσεων, κατά τις οποίες η τεχνητά προκαλούμενη πτώση της ισοτιμίας δολαρίου/γεν ακολουθήθηκε από μια σταθερή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιθετική άνοδο.



Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι Ιάπωνες αξιωματούχοι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, ελπίζοντας ότι το αμερικανικό δολάριο θα αρχίσει τελικά να αποδυναμώνεται ή/και ιαπωνικές εταιρείες θα επαναπατρίσουν σταδιακά τα κεφάλαιά τους για να επενδύσουν σε ιαπωνικά ομόλογα. Αυτές οι προσδοκίες όμως δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα παραμένουν πιο ελκυστικά. Ακόμη σημαντικότερα, η αμερικανική κυβέρνηση θα αντιδρούσε έντονα σε μια μαζική έξοδο Ιαπώνων επενδυτών από τα αμερικανικά ομόλογα.



Ως εκ τούτου, η κύρια επιλογή που απομένει είναι μια πολύ πιο επιθετική BoJ, με νέα αύξηση επιτοκίων πολύ νωρίτερα από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2026. Υπάρχουν αναφορές ότι η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου αποτελεί «ζωντανή» συνεδρίαση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει κατά πόσο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, η οποία έχει εκφραστεί αρνητικά απέναντι σε μια επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, θα «εγκρίνει» ένα τέτοιο σχέδιο.

H άνοδος του χρυσού χάνει δυναμική, το Bitcoin αναζητά κατεύθυνση



Ο χρυσός σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη, ανακάμπτοντας από χαμηλά οκτώ μηνών και αγγίζοντας υψηλό δύο μηνών. Παρότι συνάντησε αντίσταση στα 4.400 δολάρια, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου κανονικά θα αναμενόταν να επιβαρύνουν τον χρυσό μέσω προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αρχίσει σταδιακά να λειτουργούν περισσότερο ως στήριγμα.



Αντανακλώντας εν μέρει την εκτίμηση ότι η Fed ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμη να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, οι επενδυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τον χρυσό ως “ασφαλές καταφύγιο” έναντι του πληθωρισμού. Η βελτίωση των εισροών στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) και οι σταθερές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης προσφέρει στήριξη. Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί μια βραχυπρόθεσμη περίοδος σταθεροποίησης μετά την απότομη ανάκαμψη, υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω άνοδο.



Εν τω μεταξύ, το Bitcoin κινδυνεύει επίσης να παραμείνει εγκλωβισμένο στο εύρος συσσώρευσης των τελευταίων δύο μηνών, μετά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες υπέρβασης της περιοχής των 65.000 δολαρίων. Αν και το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βρίσκεται σε σταδιακή φάση ανάκαμψης από τα χαμηλά στα τέλη Ιουνίου, οι μικτές ροές στα ETFs και η διαρκής γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.



Η μετάθεση του Clarity Act, του νομοσχεδίου-ορόσημου για τη ρυθμιστική δομή της αγοράς, για τον Σεπτέμβριο έχει επίσης αφήσει τους επενδυτές να αναμένουν έναν σαφέστερο καταλύτη. Μια ευρύτερη ενίσχυση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου θα ευνοούσε και τα κρυπτονομίσματα, αλλά θα μπορέσει το Bitcoin να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να διασπάσει αποφασιστικά και οριστικά την αντίσταση στην περιοχή των 65.000 δολαρίων;

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** ΑναλυτήςΑγορών, Trading Point Market Analysis