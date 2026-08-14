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Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις απολαβές ανά επίπεδο εκπαίδευσης και επάγγελμα, ποιες είναι οι προοπτικές στον χώρο της λογιστικής και τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι πριν από την πρώτη τους εργοδότηση.

Η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής πορείας δεν περιορίζεται πλέον στην αναζήτηση ενός τίτλου ή μιας πρώτης θέσης εργασίας. Οι απολαβές, η ζήτηση, οι δυνατότητες ανέλιξης, η ασφάλεια, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αλλά και η γνώση των εργασιακών δικαιωμάτων συνθέτουν την εικόνα που καλούνται να αξιολογήσουν οι νέοι πριν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Το μήνυμα αυτό αναδείχθηκε σε παρουσιάσεις προς μαθητές στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Εργαστηρίου Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας, το οποίο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το υλικό για το λογιστικό επάγγελμα, τα βασικά δεδομένα της αγοράς εργασίας και τους όρους εργοδότησης σκιαγραφεί τη διαδρομή από την εκπαίδευση μέχρι την πρώτη επαγγελματική επιλογή.

Το Θερινό Εργαστήριο υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση και τον συντονισμό της Δρ Αννίτας Αντωνιάδου, λειτουργού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ) ως κύριος συνδιοργανωτής του Καλοκαιρινού Εργαστηρίου, δηλώνει περήφανος για την υλοποίηση του και την εθελοντική στήριξη των μελών του. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εμβάθυνση, διεύρυνση και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας, γι’ αυτό και ευχαριστεί ιδιαιτέρως τις/τους εκπαιδευτικούς Μαρία Χαραλάμπους, Μαρία Βρυώνη, Ελένη Παναγιώτου, Έλενα Κυριάκου και Χαράλαμπο Νικολαΐδη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στις προσκεκλημένες ομιλήτριες Μύρια Σαπαρίλλα, Νίκη Χριστοφή και Κλαίρη Παναγιώτου για τη σημαντική συμβολή τους στον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Εργαστηρίου και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων.

Η εκπαίδευση αποτυπώνεται στις απολαβές

Τα στατιστικά στοιχεία παρουσίασε η Νίκη Χριστοφή, Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΛΚ, με πηγή την Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2022 καταγράφουν σαφή σύνδεση μεταξύ του ολοκληρωμένου επιπέδου εκπαίδευσης και των μέσων ετήσιων συνολικών απολαβών. Ο μέσος όρος για το σύνολο των εργαζομένων ανερχόταν σε €27.112 τον χρόνο. Για όσους είχαν βασική εκπαίδευση οι μέσες απολαβές ήταν €16.642, ενώ για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έφθαναν τις €19.723.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έως τέσσερα χρόνια, όπου περιλαμβάνονται και επαγγελματικά προσόντα όπως εκείνα των εγκεκριμένων λογιστών, ο μέσος όρος ανερχόταν σε €30.535. Για σπουδές πέραν των τεσσάρων ετών έφθανε τις €48.236, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού κατέγραφαν μέσες ετήσιες απολαβές €55.598.

Επίπεδο εκπαίδευσης Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Μηνιαίος μ.ό.* Βασική εκπαίδευση €16.642 €17.687 €14.403 €1.387 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση €19.723 €21.557 €17.288 €1.644 Τριτοβάθμια έως 4 χρόνια €30.535 €32.875 €28.420 €2.545 Τριτοβάθμια άνω των 4 ετών €48.236 €54.150 €41.386 €4.020 Διδακτορικό ή ισότιμο €55.598 €55.869 €55.205 €4.633

* Απλή διαίρεση των μέσων ετήσιων συνολικών απολαβών διά 12. Οι ετήσιες απολαβές περιλαμβάνουν μη σταθερά επιδόματα και υπερωρίες. Στοιχεία 2022.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν παράλληλα διαφοροποιήσεις ανά φύλο. Στο σύνολο της αγοράς οι μέσες ετήσιες απολαβές των ανδρών ήταν €29.067 και των γυναικών €24.821. Η διαφορά δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: είναι περιορισμένη μεταξύ κατόχων διδακτορικού, αλλά παραμένει αισθητή σε άλλες κατηγορίες.

Ποια επαγγέλματα πληρώνουν περισσότερο

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε η Νίκη Χριστοφή, η επαγγελματική κατηγορία αποτελεί εξίσου καθοριστικό παράγοντα. Τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη είχαν το 2022 μέσες ετήσιες απολαβές €69.597. Οι προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί ακολουθούσαν με €38.563, ενώ οι τεχνικοί και βοηθοί συναφών επαγγελμάτων βρίσκονταν στις €29.260.

Η θετική σχέση μεταξύ σπουδών και εισοδήματος καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, οι μέσες ετήσιες απολαβές αυξάνονταν από €53.113 για όσους διέθεταν δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε €84.275 για κατόχους τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών. Στους προσοντούχους και άλλους ειδικούς η αντίστοιχη αύξηση ήταν από €35.984 σε €45.698, ενώ στους τεχνικούς και βοηθούς από €28.791 σε €39.481.

Παρόμοια εικόνα παρουσίαζαν οι γραφείς, με μέσες απολαβές €18.393 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και €24.734 για κατόχους σπουδών άνω των τεσσάρων ετών, καθώς και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις, με €16.913 και €24.626 αντίστοιχα. Στους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι διαθέσιμες συγκρίσιμες τιμές αυξάνονταν από €21.216 για όσους είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε €23.477 για όσους είχαν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση διάρκειας έως τεσσάρων ετών.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση συνδέεται με υψηλότερες απολαβές και διευρυμένες δυνατότητες πρόσβασης σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις. Η σχέση, ωστόσο, διαφοροποιείται ανά επαγγελματική κατηγορία και δεν είναι απόλυτα γραμμική σε όλες τις επιμέρους ομάδες.

Στους επιμέρους κλάδους, οι λογιστές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης κατέγραφαν μέσο όρο €35.947. Οι βοηθοί λογιστών και συναφών επαγγελμάτων βρίσκονταν στις €28.452. Υψηλότερες απολαβές καταγράφονταν στους ειδικούς τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (€47.350), στους επαγγελματίες υγείας (€47.264) και στους εκπαιδευτικούς (€39.369).

Επάγγελμα/κατηγορία Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη €69.597 €71.404 €64.812 Ειδικοί τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας €47.350 €50.193 €36.331 Προσοντούχοι του τομέα της υγείας €47.264 €53.914 €42.737 Εκπαιδευτικοί €39.369 €43.588 €37.962 Λογιστές, σύμβουλοι και επαγγελματίες επιχειρήσεων €35.947 €38.067 €34.251 Βοηθοί λογιστών και συναφών επαγγελμάτων €28.452 €29.217 €27.892 Γραφείς €19.873 €21.269 €19.293 Απασχολούμενοι σε υπηρεσίες και πωλήσεις €17.367 €19.441 €15.484

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Μέσες ετήσιες συνολικές απολαβές, 2022.

Η εικόνα της απασχόλησης στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της παρουσίασής της, η Νίκη Χριστοφή παρέθεσε επίσης τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία απασχόλησης, τα οποία αφορούν το 2025 και δεν πρέπει να συγχέονται με τα μισθολογικά δεδομένα του 2022. Η συνολική απασχόληση ανερχόταν σε 504.644 άτομα, εκ των οποίων 455.151 ήταν υπάλληλοι και 49.493 αυτοαπασχολούμενοι.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ήταν ο μεγαλύτερος τομέας, με 76.555 απασχολουμένους. Ακολουθούσαν οι κατασκευές με 47.706, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 42.330 και ο κλάδος καταλύματος και εστίασης με 41.275. Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες απασχολούνταν 27.818 άτομα, ενώ στην ενημέρωση και επικοινωνία 25.705.

Οικονομική δραστηριότητα Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 76.555 42.618 33.938 Κατασκευές 47.706 42.416 5.291 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 42.330 19.282 23.048 Κατάλυμα και εστίαση 41.275 21.824 19.451 Εκπαίδευση 36.903 9.014 27.888 Δημόσια διοίκηση και άμυνα 36.273 19.163 17.110 Μεταποίηση 30.055 21.862 8.192 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 29.036 8.917 20.118 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 27.818 12.865 14.953 Ενημέρωση και επικοινωνία 25.705 17.436 8.268

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Ετήσια στοιχεία απασχόλησης, 2025.

Το λογιστικό επάγγελμα πέρα από τους αριθμούς

Στο εργαστήριο, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιχείρησε να αποδομήσει την εικόνα ότι ο λογιστής περιορίζεται σε αριθμούς και καταχωρίσεις. Την παρουσίαση έκανε η Μύρια Σαπαρίλλα, Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Λεμεσού–Πάφου του ΣΕΛΚ και συνέταιρος στον Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young Κύπρου.

Ο σύγχρονος επαγγελματίας λογιστής βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής πληροφόρησης, της επιχειρηματικής ανάλυσης, της συμμόρφωσης, της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων. Η εργασία του περιλαμβάνει την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της ρευστότητας μιας επιχείρησης, την κοστολόγηση, την τιμολόγηση, τον προϋπολογισμό, τη μισθοδοσία, τη φορολογική συμμόρφωση, τον ΦΠΑ, την αποτίμηση επενδύσεων, τη διαχείριση κινδύνων, τις διαδικασίες KYC (Know Your Customer), την αφερεγγυότητα, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ESG (Environmental, Social and Governance), τον εσωτερικό έλεγχο και τη διασφάλιση.

Οι επαγγελματικοί ρόλοι εκτείνονται από τον λογιστή, τον ελεγκτή και τον φορολογικό σύμβουλο μέχρι τον οικονομικό αναλυτή, τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τον οικονομικό διευθυντή, τον εσωτερικό ελεγκτή, τον λειτουργό συμμόρφωσης, τον ερευνητή οικονομικού εγκλήματος, τον σύμβουλο επενδύσεων και τον εκπαιδευτικό.

Η διαδρομή προς την επαγγελματική πιστοποίηση

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Μύριας Σαπαρίλλας, το επάγγελμα δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με αμιγώς οικονομικό υπόβαθρο. Μπορεί να προσελκύσει μαθηματικούς, στατιστικολόγους, τραπεζικούς, νομικούς, ειδικούς πληροφορικής, μηχανικούς και επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει δεκτός ως φοιτητής στον ΣΕΛΚ με απολυτήριο λυκείου, GCSEs ή πανεπιστημιακό πτυχίο. Ακολουθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας και τρία χρόνια πρακτικής εργασιακής πείρας. Δυνατότητα ένταξης υπάρχει επίσης για μέλη αναγνωρισμένων σωμάτων επαγγελματιών λογιστών άλλων χωρών.

Το Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων ACCA–ΣΕΛΚ εφαρμόζεται από το 2004. Οι φοιτητές που διαμένουν στην Κύπρο εντάσσονται αυτόματα στο σχέδιο, το οποίο ακολουθεί την ίδια ύλη και τις ίδιες εξετάσεις του ACCA διεθνώς. Περιλαμβάνει 13 μαθήματα του ACCA, ενότητα επαγγελματικής δεοντολογίας και τρία μαθήματα κυπριακής νομοθεσίας: Cyprus Company Law, Cyprus Taxation και Cyprus Advanced Taxation.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που παρουσιάστηκαν είναι η δυνατότητα συνδυασμού σπουδών και εργασίας, η φοίτηση από το σπίτι και εξ αποστάσεως, το χαμηλότερο κόστος, η πρόσβαση σε καθηγητές στην Κύπρο και η εγγύτητα σε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο ελεγκτής και η αξιοπιστία της οικονομικής πληροφόρησης

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της Μύριας Σαπαρίλλας στον ελεγκτή, ο οποίος διενεργεί ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο και εκφράζει γνώμη για την εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος συμβάλλει στην πληρότητα και ορθότητά τους, στον περιορισμό της οικονομικής απάτης, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την εμπιστοσύνη κυβερνήσεων, αρχών, επιχειρήσεων, τραπεζών, επενδυτών και αγορών στην οικονομική πληροφόρηση.

Οι δεξιότητες του λογιστή του αύριο

Η ψηφιακή τεχνολογία, όπως επισήμανε η Μύρια Σαπαρίλλα, μεταβάλλει γρήγορα το περιεχόμενο του επαγγέλματος. Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, ο επαγγελματίας του αύριο χρειάζεται ψηφιακές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη, κριτική και αναλυτική ικανότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματικό σκεπτικισμό και γνώση της αγοράς.

Στο πεδίο εισέρχονται τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και ελέγχου μεγάλων συνόλων δεδομένων, τα συστήματα προϋπολογισμού και μισθοδοσίας, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια και η ανάλυση κινδύνου. Το επάγγελμα παραμένει συνδεδεμένο με τη διαφάνεια, τη δεοντολογία, τη διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το δημόσιο συμφέρον.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας νέος πριν από την πρώτη δουλειά

Η επαγγελματική επιλογή δεν ολοκληρώνεται με την πρόσληψη. Η παρουσίαση για τα εργασιακά θέματα πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. Για το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων την παρουσίαση πραγματοποίησε η Κλαίρη Παναγιώτου, Λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αδήλωτη εργασία και στους βασικούς όρους εργοδότησης, με ιδιαίτερη αναφορά στους μαθητές και φοιτητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Στο ζήτημα της αδήλωτης εργασίας αναφέρθηκε επίσης η Νίκη Χριστοφή, Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΛΚ.

Αδήλωτη θεωρείται η απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου χωρίς εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως και οι υποδηλωμένες απολαβές. Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει και για μαθητές ή φοιτητές, είτε εργάζονται μόνιμα είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης.

Θέμα Βασική πρόνοια που παρουσιάστηκε Δήλωση εργασίας Κάθε εργαζόμενος, περιλαμβανομένων μαθητών και φοιτητών, πρέπει να δηλώνεται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατώτατος μισθός 2026 Για πλήρη απασχόληση: τουλάχιστον €979 κατά την πρόσληψη και €1.088 μικτά μετά από έξι μήνες υπηρεσίας. Ισχύουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα και κλάδους. Γραπτοί όροι Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον εργαζόμενο για τους όρους απασχόλησης εντός επτά ημερών από την πρόσληψη. Κατάσταση μισθοδοσίας Η έκδοση και διαβίβαση κατάστασης μισθοδοσίας (payslip) είναι υποχρεωτική. Δοκιμαστική περίοδος Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Χρόνος εργασίας Έως 48 ώρες εβδομαδιαίως, περιλαμβανομένων των υπερωριών, με ειδικότερες ρυθμίσεις για υπαλλήλους καταστημάτων και γραφείων. Ετήσια άδεια Τέσσερις εβδομάδες πληρωμένης άδειας: 20 ημέρες σε πενθήμερη και 24 ημέρες σε εξαήμερη εργασία. Διάλειμμα και ανάπαυση Διάλειμμα 15 λεπτών όταν η εργασία υπερβαίνει τις έξι ώρες, καθημερινή ανάπαυση 11 συνεχόμενων ωρών και εβδομαδιαία ανάπαυση 24 ή 48 ωρών. Μερική/ορισμένου χρόνου εργασία Οι εργαζόμενοι δικαιούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων πλήρους ή αορίστου χρόνου και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς.

Πηγή: Παρουσίαση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων για μαθητές, με αναφορά στο 2026.

Οι συνέπειες της αδήλωτης εργασίας

Η μη καταβολή εισφορών δεν αποτελεί μόνο τυπική παράβαση. Η περίοδος αδήλωτης εργασίας δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ασφαλιστικών πιστώσεων και μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα ή το ύψος σύνταξης και επιδομάτων, όπως ανεργίας, μητρότητας, πατρότητας, ασθενείας και γονικής άδειας.

Σύμφωνα με το παράδειγμα της παρουσίασης, σε ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €1.200 η εισφορά του εργαζομένου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανερχόταν σε €105,60 και οι καθαρές απολαβές σε €1.094. Η εισφορά παρουσιάστηκε ως ασφαλιστικό όφελος που συνδέεται με σύνταξη, επιδόματα και άλλες παροχές.

Η αδήλωτη εργασία περιορίζει επίσης τα δημόσια έσοδα, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και μεταφέρει μελλοντικό κόστος στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στους φορολογουμένους.

Οι όροι που πρέπει να εξετάζονται πριν από την επιλογή

Το συνολικό υλικό συγκλίνει σε ένα βασικό συμπέρασμα: η επιλογή σπουδών δεν πρέπει να γίνεται αποσπασματικά. Οι νέοι καλούνται να εξετάσουν αν τους ενδιαφέρει πραγματικά το αντικείμενο, αν υπάρχει ζήτηση, αν θα σπουδάσουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ποιο είναι το κόστος και η διάρκεια των σπουδών, κατά πόσο αναγνωρίζεται ο τίτλος και ποιες προοπτικές ανοίγονται μετά την αποφοίτηση.

Αντίστοιχα, η αξιολόγηση ενός εργοδότη δεν περιορίζεται στον μισθό. Η εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη, η συμμετοχικότητα, οι ίσες ευκαιρίες, η δικαιοσύνη, η ανέλιξη, το ωράριο, η ομαδικότητα, η ευελιξία και το εργασιακό περιβάλλον αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική πορεία.

Το εργαστήριο και οι συνεργασίες

Το Καλοκαιρινό Εργαστήριο Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας φιλοξενήθηκε στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, η οποία στεγάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2023 σε σύγχρονο κτήριο. Η Σχολή επιδιώκει τη σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση, μεταξύ άλλων μέσω της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας, που δημιουργήθηκε μετά την απορρόφηση του ΑΞΙΚ από το ΤΕΠΑΚ.

Κατά τη λειτουργία του, το εργαστήριο περιλαμβάνει διαλέξεις από εκπαιδευτικούς, επιστημονικό προσωπικό και άλλους ειδικούς, διαδραστικά εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων για την προσομοίωση επιχειρηματικών σεναρίων. Προβλέπει επίσης επιμόρφωση σε βασικές οικονομικές γνώσεις, προετοιμασία για την αγορά εργασίας, επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις και συζητήσεις με επιχειρηματίες.

Υποστηρικτές του εργαστηρίου είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, το Νόημα Ινστιτούτο Ερευνών και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, ο Δήμος Πάφου και το Centre of Competence Development Cyprus. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μαθητές και γονείς επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και για μελλοντικές διοργανώσεις

Γέφυρα Γνώσης προς τα Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα από τον Σύνδεσμο Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Η διοργάνωση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2025, με την εθελοντική συμμετοχή οικονομολόγων εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, και με στόχο να εξελιχθεί σε θεσμό .

Το πρόγραμμα του 2026 είχε προγραμματιστεί για την περίοδο από την 1η έως τις 24 Ιουλίου, σε καθημερινό ωράριο από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., και απευθυνόταν σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Διατήρησε τη θεματική εστίαση στα οικονομικά και την επιχειρηματικότητα, με ανανεωμένο περιεχόμενο σε σχέση με το 2025.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργεί η απουσία μαθημάτων οικονομικής παιδείας από τον γυμνασιακό κύκλο, φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με τα Οικονομικά, τη Λογιστική, τα Εμπορικά, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Επιχειρηματικότητα.

Το Εργαστήριο παρέχει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διοίκηση, την επιχειρηματική σκέψη, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δημιουργικότητάς των μαθητών και στην κατανόηση των δυνατοτήτων τους για να δημιουργήσουν δικές τους εικονικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και στην εξοικείωση τους με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Κοινωνικός ρόλος και συνεργασίες

Πέραν της ακαδημαϊκής της αποστολής, η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ αναπτύσσει, σύμφωνα με το υλικό της παρουσίασης, ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο.

Σημείωση για τα στοιχεία

Οι πίνακες απολαβών βασίζονται σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2022 και αφορούν μέσες ετήσιες συνολικές απολαβές. Περιλαμβάνουν ετήσια μη σταθερά επιδόματα και απολαβές υπερωριών. Τα στοιχεία απασχόλησης αφορούν το 2025. Οι πληροφορίες για τους όρους εργοδότησης αποδίδουν το περιεχόμενο της παρουσίασης της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με αναφορά στο 2026.