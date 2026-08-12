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Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα του Τμήματος Μετεωρολογίας αναμένεται να εκδοθεί νέα κίτρινη προειδοποίηση για την Πέμπτη 13 Αυγούστου ενώ μείωση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως βροχόπτωση θα σημειωθεί την ερχόμενη Παρασκευή δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Παναγιώτης Λίγκης.

Όπως είπε ο κ. Λίγκης η θερμοκρασία την Πέμπτη αναμένεται να προσεγγίσει και πάλι τους 40 βαθμούς και ως εκ τούτου ενδεχομένως να εκδοθεί και πάλι κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία.

Πρόσθεσε ότι από την Παρασκευή υπάρχει διαφοροποίηση στο καιρικό μενού με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια και μεμονωμένα φαινόμενα βροχόπτωσης στα ορεινά και προοδευτικά στο εσωτερικό τα οποία θα ενταθούν μερικώς το Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας η οποία αναμένεται να ανέλθει στους 38 περίπου βαθμούς.

Ο κ. Λίγκης είπε ότι τα φαινόμενα βροχοπτώσεων και καταιγίδων θα είναι περιορισμένα και σε ένταση και σε έκταση ενώ η θερμοκρασία θα είναι περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σε σχέση με τα επίπεδα υγρασίας, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, ανέφερε ότι τις τελευταίες μέρες είναι κάπως αυξημένα, όχι όμως σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα.

ΚΥΠΕ