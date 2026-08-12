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Σχεδόν 78 χρόνια μετά τον θάνατό του στην Κύπρο, ταυτοποιήθηκε στη Χάιφα ο τάφος του Σλόμο Χάιμσον, Εβραίου πρόσφυγα που σκοτώθηκε το 1948 από πυρά φρουρών κατά τη διάρκεια απόπειρας διαφυγής από το βρετανικό στρατόπεδο κράτησης στον Καράολο.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις λιγότερο γνωστές σελίδες της ιστορίας της Κύπρου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι πρόσφυγες και επιζώντες του Ολοκαυτώματος κρατήθηκαν σε βρετανικά στρατόπεδα στο νησί.

Ο Χάιμσον σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1948, λίγους μήνες μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, ενώ εξακολουθούσε να βρίσκεται μεταξύ των Εβραίων που κρατούνταν στην Κύπρο από τις βρετανικές αρχές.

Μετά τον θάνατό του τάφηκε στο εβραϊκό κοιμητήριο στην περιοχή Μαργκό, κοντά στο κατεχόμενο σήμερα Πυρόι της επαρχίας Λευκωσίας.

Το 1970, οι σοροί όσων είχαν ταφεί στο συγκεκριμένο κοιμητήριο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι περισσότεροι ενταφιάστηκαν στη Χάιφα χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι τάφοι τους να παραμείνουν ανώνυμοι για δεκαετίες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χάιμσον είναι θαμμένος στον τάφο υπ’ αριθμόν 11, στη δεύτερη σειρά του τμήματος των Εβραίων μεταναστών στο κοιμητήριο της Χάιφα.

Για την ταυτοποίηση συνεργάστηκαν ο κλάδος εντοπισμού αγνοουμένων της Διεύθυνσης Απωλειών του ισραηλινού στρατού, η Στρατιωτική Ραββινεία, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και ο Σύνδεσμος των Εβραίων Κρατουμένων στην Κύπρο. Η πολύχρονη έρευνα επέτρεψε τη διασταύρωση ιστορικών αρχείων από την Κύπρο με τα στοιχεία του ανώνυμου τάφου στη Χάιφα.

Περισσότεροι από 52.000 Εβραίοι κρατήθηκαν στα βρετανικά στρατόπεδα της Κύπρου από το 1946 έως το 1949, πολλοί από τους οποίους ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος και επιχειρούσαν να φθάσουν στην τότε υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη.

ΚΥΠΕ