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Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 2:00 το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι τις 4:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφορ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοδυτικά παράλια το απόγευμα, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά, κυρίως στα δυτικά, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν αργότερα, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ και η θάλασσα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κατά τις απογευματινές ώρες πολύ πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, ενώ την Παρασκευή αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.