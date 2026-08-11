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Κινήσεις σε δυο μέτωπα ετοιμάζει η Ισότητα, ως απάντηση στην απόλυση του συντεχνιακού, του Κλάδου Δεσμοφυλάκων, Γιώργου Μαλτέζου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η πρώτη κίνηση αφορά στην ετοιμασία καταχώρησης αίτησης στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών με τον ισχυρισμό πως η απόλυσή του από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ήταν παράνομη.

Η δεύτερη κίνηση θ’ αφορά τη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής του θέματος που ενέγραψε το ΑΚΕΛ σε σχέση με την απόλυση. Κατά τις πληροφορίες μας, ο Κλάδος του προσωπικού φυλακών της Ισότητας ενδέχεται να πραγματοποιήσει την ημέρα της συζήτησης του θέματος εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για την απόλυση Μαλτέζου. Σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα για το κατά πόσον θα γίνει ή όχι η εκδήλωση.

Πάντως η συντεχνία πέραν της σφοδρής αντίδρασής της με ανακοινώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές και για την απόλυση του αντιπροέδρου της, τήρησε χαμηλούς τόνους και απέφυγε τα ακραία μέτρα της απεργίας ή εκδήλωσης έξω από το Υπουργείο. Το μόνο που αποφασίστηκε ήταν η απασχόληση του Γ. Μαλτέζου ως έμμισθου πλέον στην Ισότητα και την ανάδειξή του ως προέδρου του Κλάδου Δεσμοφυλάκων από αντιπρόεδρος που ήταν.

Όσον αφορά στην αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, αυτή ετοιμάζεται από τους δικηγόρους της συντεχνίας και θα στηρίζεται μεταξύ άλλων στην εκτίμηση ότι ήταν παράνομη αφού λήφθηκε από τον υπουργό και ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να ακουστεί.

Για το θέμα που προέκυψε με τη σύγκρουση Φυτιρή και Ισότητας, ο πρώτος σε προχθεσινή του συνέντευξη στην «Cyprus mail» ανέφερε ότι ο συνδικαλισμός είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα και το Υπουργείο σέβεται πλήρως αυτό το δικαίωμα, σημειώνοντας ότι άλλο είναι η διαβούλευση και άλλο η λήψη αποφάσεων.

«Οι συντεχνίες εκπροσωπούν τους εργαζομένους και έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν θέσεις, εισηγήσεις και διαφωνίες. Όμως, η διοίκηση των Σωμάτων Ασφαλείας, η επιχειρησιακή τους λειτουργία και η λήψη αποφάσεων ανήκουν στα αρμόδια θεσμικά όργανα, τα οποία είναι επίσης υπόλογα για αυτές τις αποφάσεις», αναφέρει.

Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες μας, αναμένεται ότι τον ερχόμενο μήνα θα διοριστεί από την ΕΔΥ ο νέος διευθυντής φυλακών στη θέση της παραιτηθείσας Άννας Αριστοτέλους.