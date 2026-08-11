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Σοβαρό πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό δεν αντιμετωπίζουν μόνοι οι φυλακές αλλά και η Αστυνομία. Τα αστυνομικά κρατητήρια είναι υπερπλήρη και άτομα, υπόδικοι ή καταδικασθέντες κοιμούνται στο πάτωμα ενώ στερούνται δικαιωμάτων.

Η κατάσταση είναι τραγική με αποτέλεσμα υπεύθυνοι κρατητηρίων να επισημαίνουν τα προβλήματα υγιεινής, ασφάλειας αλλά και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των κρατητηρίων στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας όπου από 40 κρατούμενους που είναι η χωρητικότητά τους τώρα φιλοξενούν 77 ανθρώπους, όπως και στα κρατητήρια της Λεμεσού.

Επίσης, κρατούμενοι που έπρεπε να προαυλίζονται δύο φορές την ημέρα, τώρα παραμένουν έγκλειστοι λόγω υπερπληθυσμού αλλά και για λόγους ασφάλειας, κάτι που αντιβαίνει με τις συστάσεις της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT).

Η κατάσταση χειροτερεύει λόγω του υπερπληθυσμού τις φυλακές με το υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει αναγκαστεί να μεταφέρει καταδικασθέντες σε αστυνομικά κρατητήρια. Επίσης, η Αστυνομία στην περίπτωση συλλήψεων υπόπτων αναγκάζεται να τους μεταφέρει από τη Λευκωσία σε κρατητήρια στην Πάφο ή και Παραλίμνι στα οποία υπάρχουν κενά κελιά. Επίσης, σε εκστρατείες της Αστυνομίας για παράνομη μετανάστευση, οι συλληφθέντες μεταφέρονται πλέον στις Λίμνες εκτός και αν κάποιος είναι ύποπτος και για ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τον Νίκο Λοϊζίδη, πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικών της «Ισότητας», από τις περίπου 160 θέσεις στα κρατητήρια της Αστυνομίας παγκύπρια, το 70% με 80%, καλύπτονται από κατάδικους και υπόδικους που θα έπρεπε να βρίσκονται στις φυλακές. Όπως δήλωσε στον «Φ», υπάρχει υπερπληθυσμός και αυτό μας δείχνει την παραβίαση αστυνομικών διατάξεων αλλά και κανονισμών κράτησης.

«Προτείναμε λύσεις, όπως για παράδειγμα το κτήριο της Μεννόγιας να χρησιμοποιηθεί για υπόδικους και κατάδικους που βρίσκονται σήμερα στα αστυνομικά κρατητήρια. Με τις καθημερινές συλλήψεις και προσωποκρατήσεις φθάνει περίπου το 130% καθημερινά η χωρητικότητα στα κρατητήρια της Αστυνομίας. Αριθμοί επικίνδυνοι για εξεγέρσεις ή συνθήκες κράτησης και ατυχήματα».

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, η κατάσταση είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία όλων. «Δεν καθορίζουμε ούτε διατάζουμε ως συντεχνία αστυνομικών. Λέμε για το ρίσκο επικινδυνότητας ανθρώπινων ψυχών και εισηγούμαστε λύση άμεση. Πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις… όχι μακροπρόθεσμες ούτε βραχυπρόθεσμες. Άμεσες. Δεν μπορούν να σταματήσουν οι συλλήψεις. Άρα, πρέπει να βρεθεί η λύση. Η φωτιά στα κρατητήρια Λεμεσού πριν λίγο καιρό έπρεπε ήδη να μας είχε ανάψει το λαμπάκι της εγρήγορσης», κατέληξε ο πρόεδρος της Ισότητας.

Η αναφορά του Αστυνομικού Σταθμού

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που γράφτηκε στα βιβλία του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας για την κατάσταση:

«Σήμερα 9/8/2026 οι κρατούμενοι στα κρατητήρια Λακατάμιας ανέρχονταν στους 77. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των υπεράριθμων υπερβαίνει το 110% της χωρητικότητας των κρατητηρίων. Το πιο πάνω συντελέστηκε με οδηγίες του αρμόδιου βοηθού Αρχηγού μέσω των αξιωματικών υπηρεσίας και εν γνώσει του αστυνομικού διευθυντή και του βοηθού, που είναι ενήμεροι για τους προκύψαντες και συνεχείς κινδύνους που αναιρούν την ασφάλεια και την ευρυθμία των κρατητηρίων, καθώς και της αδυναμίας πλήρους εφαρμογής των αστυνομικών διατάξεων.

Η κατάσταση έχει επανειλημμένα μεταφερθεί και τονιστεί σε όλα τα επίπεδα, ότι με το υφιστάμενο προσωπικό και τη δημιουργηθείσα κατάσταση, μεγιστοποιούνται και συντηρούνται θέματα ασφάλειας για το προσωπικό, τους κρατούμενους και τα κρατητήρια. Η δε ευρυθμία των κρατητηρίων δεν διασφαλίζεται πλέον. Πέραν των πιο πάνω, δεν μπορούν να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων.

Παρ’ όλο που δίνονται συνέχεια οδηγίες για εγρήγορση και αυξημένη επαγρύπνιση, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν όλα τα πιο πάνω. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί και άλλες αλυσιδωτές επιδράσεις και προβλήματα τα οποία είναι απρόβλεπτα και πολλές φορές δισεπίλυτα σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλώ όπως γίνεται ότι είναι δυνατό για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών μας και των κρατουμένων, καθώς και τα ανθρώπινά τους δικαιώματα.

Επιβάλλεται, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ο υπερπληθυσμός και να υπάρξει αυξημένη ετοιμότητα και εγρήγορση για αποτροπή εξεγέρσεων μεταφοράς επικίνδυνων και παράνομων αντικειμένων και άλλων κακόβουλων ενεργειών, καθώς και ετοιμότητα για εκκένωση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Τι επισημαίνει ο υπεύθυνος των κρατητηρίων

Ο υπεύθυνος των κρατητηρίων επισημαίνει, επίσης, στη σημείωσή του εκ νέου την αναγκαιότητα για επικαιροποίηση του σχεδίου πυρασφάλειας και εκκένωσης, καθώς και τις αναβαθμίσεις των μέτρων ασφαλείας που έχουν επανειλημμένα ζητηθεί και εκκρεμούν εδώ και καιρό.

«Εν κατακλείδι, οι εισηγήσεις της αρμοδίως εκπονηθείσας έκθεσης για την ασφάλεια των κρατητηρίων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων του 2024 δεν εφαρμόζονται και καταστρατηγούνται. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω τίθενται σχεδόν καθημερινά γραπτώς και προφορικά χωρίς να υπάρχει και χωρίς να διαφαίνεται καμιά βελτίωση.

Εκ των πραγμάτων και στη βάση του αυξανόμενου υπερπληθυσμού, όλα τα πιο πάνω οξύνονται αντί να αμβλύνονται. Επισημαίνεται εκ νέου η αναγκαία και όσο το δυνατόν πληρέστερη εφαρμογή όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων τα οποία να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης και εκτίμησης κινδύνου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, δεν ήταν δυνατόν να προσμετρηθεί και να συνεκτιμηθεί ο υπερπληθυσμός. Ζητείται κατ’ επείγον επικαιροποίηση των σχεδίων και μελέτη της κατάστασης».

Το σημείωμα αυτό είναι και μια κραυγή απόγνωσης για την κατάσταση που δημιουργείται από τη συσσώρευση κρατουμένων σ’ έναν χώρο που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί τους μισούς απ’ όσους υπάρχουν σήμερα.