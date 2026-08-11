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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του οδηγού, μέσα στο όχημα που ήταν κλειδωμένο, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης.

Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό του αστυνομικού προσδιόρισε τον θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του.

Κατά τις ίδιες πηγές ο ιατροδικαστής διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό οίδημα και σημάδια υποξίας (έλλειψης οξυγόνου).

Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, αλλά και οι πληροφορίες για σημάδια στο σώμα του, συνθέτουν ένα σκηνικό που καλούνται να αποκωδικοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο χθες βράδυ έσπευσαν ιατροδικαστής και στελέχη διαφορετικών αστυνομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Ασφάλεια και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι έρευνες στον χώρο ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

Το κινητό που παρέμενε ενεργό

Σημαντικό στοιχείο στην αναζήτηση του αστυνομικού αποτέλεσε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το τηλέφωνο έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν εκεί και τελικά ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα.

Η εξαφάνιση και η κατάθεση της συντρόφου του

Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει χθες (10/8) η σύντροφός του περίπου στις 21:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε νέα του από περίπου τις 22:30 της προηγούμενης ημέρας.

Ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του το πρωί, κάτι που δεν συνέβη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η σύντροφός του, ο 38χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν χαθούν τα ίχνη του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Η ίδια αρχικά θεώρησε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς, όπως ανέφερε, συνέβαινε να απουσιάζει και να επιστρέφει στο σπίτι το επόμενο πρωί.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του αστυνομικού και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στο όχημα.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν, μεταξύ άλλων, ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε και ποιες ήταν οι κινήσεις του από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του μέχρι τον εντοπισμό του.

Οι απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το αυτοκίνητο και την περιοχή, αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να δείξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνα.

protothema.gr