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Χειμώνα θυμίζουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, όπου ρίχνει έντονες βροχές, ενώ παράλληλα πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες καταγράφουν τις καταιγίδες στις γειτονιές και τα χωριά τους, και την ίδια στιγμή η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των οδηγών λόγω έντονων βροχοπτώσεων και στον αυτοκινητόδρομο.

Στη διάρκεια της μέρας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν, τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη.

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