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Με συνολικό μήκος στα 1.000 χιλιόμετρα, σήραγγες και γέφυρες καθίσταται ως ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας και ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, υλοποιώντας έργα που έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και να βελτιώσουν συνολικά την οδηγική εμπειρία, με τις νέες υποδομές να μην περιορίζονται μόνο στη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών, αλλά να συμβάλλουν και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό δίκτυο μεταφορών.

Μάλιστα, αρκετά από τα έργα αυτά δεν ξεχωρίζουν μόνο στην Ελλάδα, άλλα εξαιτίας των μοναδικών μεγεθών τους και του ρόλου που επιτελούν, αποτελούν και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα σημαντικότερα έργα που άλλαξαν ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Ελλάδα είναι η Εγνατία Οδός, η οποία από την ολοκλήρωσή της, τον Μάιο του 2009, έχει μεταμορφώσει τις μεταφορές στη Βόρεια Ελλάδα, δίνοντας λύσεις σε κατοίκους και οδηγούς.

Σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο ολοκληρωμένο και συνεχόμενο αυτοκινητόδρομο τόσο στην χώρα, όσο και σε όλα τα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, ο βασικός κορμός της έχει μήκος περίπου 670 χιλιομέτρων, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι κάθετοι άξονες που την συνδέουν με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο, τότε το μήκος της αγγίζει συνολικά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Πέρα από τις εντυπωσιακές διαστάσεις του, ο αυτοκινητόδρομος ξεχωρίζει και για τη στρατηγική του σημασία από άποψη τοποθεσίας, αφού έχει σχεδιαστεί για να διασχίζει οριζόντια ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στο Ιόνιο Πέλαγος και καταλήγοντας στους Κήπους του Έβρου, στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σημειώνεται δε πως η κατασκευή της Εγνατίας Οδού υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά τεχνικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς ο άξονας διασχίζει περιοχές με ιδιαίτερα δύσκολο και ορεινό ανάγλυφο, κυρίως στα περάσματα της Πίνδου και του Βερμίου.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 73 δίδυμες σήραγγες, με συνολικό μήκος που προσεγγίζει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ η μεγαλύτερη είναι εκείνη του Δρίσκου, μήκους περίπου 4,6 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, ανεγέρθηκαν 177 μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιομέτρων, ενώ δημιουργήθηκαν και 63 ανισόπεδοι κόμβοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με το υπόλοιπο εθνικό και περιφερειακό δίκτυο.

Βάσει τόσο των διαστάσεων όσο και των συμπληρωματικών υποδομών, η Εγνατία Οδός συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελώντας έναν πραγματικό «γίγαντα» των βαλκανικών υποδομών και ένα από τα πλέον εντυπωσιακά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εγνατία Οδός αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον στρατηγικό της ρόλο το προσεχές διάστημα, καθώς μια σειρά σημαντικών οδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ελληνική επικράτεια πρόκειται να αναβαθμίσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το οποίο θα συνδέεται με την Εγνατία Οδό στο ύψος του Αγιόφυλλου, δημιουργώντας νέες και ταχύτερες οδικές συνδέσεις και ενισχύοντας σημαντικά τη συνοχή του εθνικού οδικού δικτύου.

carandmotor.gr