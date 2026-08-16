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Η Σωτηρούλα Οικονομίδου, 15 ετών, από Λευκωσία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στην Αγλαντζιά, από τις 16/08/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Κατά τον χρόνο αναχώρησης της φορούσε σκούρο μακρύ παντελόνι, κοντό μπλε μπλουζάκι, και μαύρη ζακέτα.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.