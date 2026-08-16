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Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους, με κατεύθυνση προς το Τρόοδος.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδεικνύουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες της.

Για αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν ως εναλλακτικές διαδρομές τους δρόμους Καντού – Ομόδους- Μανδριών, καθώς και Αγίας Φύλας – Απεσιάς – Καπηλιού – Τριμίκλινης.