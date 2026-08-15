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Αυξημένη τροχαία κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένεται στους δρόμους που οδηγούν προς τα παράλια και τα ορεινά θέρετρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Οι οδηγοί προτρέπονται να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, εναλλακτικές διαδρομές, με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας και τη διευκόλυνση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Όσοι οδηγοί θα κατευθυνθούν από τη Λεμεσό προς το Τρόοδος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτικές διαδρομές τους δρόμους Καντού – Ομόδους – Μανδριών καθώς και Αγίας Φύλας – Απεσιάς – Καπηλιού – Τριμίκλινης.

Αυτή την ώρα, τόσο στους αυτοκινητοδρόμους όσο και στο οδικό δίκτυο των παραλιακών, ορεινών και αστικών περιοχών, η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά και δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα.