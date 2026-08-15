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Για τον θάνατο του βρέφους της από εγκαύματα με πιστολάκι μαλλιών, καταδικάστηκε μια μητέρα στη Σκωτία.

Για τη φρικτή υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο του Aberdeen, επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 χρόνων, σε μητέρα που προκάλεσε τον θάνατο της τρίμηνης κόρης της, υποβάλλοντάς την σε σημαντική και παρατεταμένη έκθεση σε θερμότητα με τη χρήση πιστολακιού μαλλιών.

Η 28χρονη Courtney Gartshore χρησιμοποίησε το πιστολάκι για να κάψει το κεφάλι και το σώμα της μικρής Dahlia-Rose, σε οικία στο Peterhead, Aberdeenshire, τον Σεπτέμβριο του 2023. Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το βρέφος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η Gartshore κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με το σκωτσέζικο δίκαιο, μετά από δίκη που διεξήχθη τον Ιούλιο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, ο δικαστής Simon Collins KC τόνισε ότι η μητέρα προκάλεσε «σοβαρά και παραμορφωτικά εγκαύματα» στην κόρη της.

Ο δικαστής σημείωσε πως λόγω της πολύ μικρής ηλικίας της Dahlia-Rose και του φρικτού τρόπου που πέθανε, πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική και οδυνηρή υπόθεση.

Τόνισε ότι η υπόθεση είναι ταυτόχρονα τραγική και φρικτή. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η κατηγορούμενη αγαπούσε τη Dahlia-Rose, αλλά θα πρέπει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της γνωρίζοντας ότι είναι υπεύθυνη για τον θάνατό της.

Η Gartshore εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στη σύντομη ακροαματική διαδικασία, κλαίγοντας και σκουπίζοντας δάκρυα.

Ο δικαστής υπογράμμισε ότι ο θάνατος του βρέφους δεν ήταν αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης παραμέλησης ή κακοποίησης επί εβδομάδες ή μήνες.

Ωστόσο, επισήμανε πως η κατηγορούμενη ευθύνεται για μια «σοβαρή παρέκκλιση» από το κατά τα άλλα «κυρίως ικανοποιητικό» επίπεδο φροντίδας που παρείχε.

Σύμφωνα με ειδικούς της Εισαγγελίας, η Dahlia-Rose κατέληξε από υπερθερμία και θερμοπληξία και όχι από τα εγκαύματα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Murray Macara χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά τραγική και οδυνηρή».

Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, η Gartshore κρατείται περίπου 23 ώρες την ημέρα στο κελί της για λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Ο Macara αναφέρθηκε σε ιστορικό παιδικού τραύματος, ψυχικών προβλημάτων, υπερδοσολογίας και αυτοτραυματισμών της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας ότι μέχρι τη μοιραία νύχτα φρόντιζε σωστά το παιδί της.

Η Gartshore υποστήριξε πως δεν θυμάται να χρησιμοποίησε το πιστολάκι στο μωρό της.

Λεπτομέρειες της δίκης και τα ευρήματα

Ο συνήγορος της Gartshore δήλωσε ότι δεν μπορούσε να προσφέρει λογική εξήγηση για τη χρήση του πιστολακιού, εκτός του ότι πιθανώς χρησιμοποιήθηκε «με αμέλεια και απερισκεψία» ως πηγή θερμότητας.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε πως το πιστολάκι χρησιμοποιήθηκε για διάστημα έως και μίας ώρας, προκαλώντας εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματος της Dahlia-Rose, κυρίως στο κεφάλι, τον λαιμό, το πάνω μέρος του σώματος και το ένα χέρι.

Η κριτική επιτροπή δεν χρειάστηκε να δει φωτογραφίες των τραυμάτων. Τα εγκαύματα χαρακτηρίστηκαν ως «σοβαρά και παραμορφωτικά», ωστόσο οι ειδικοί εκτίμησαν ότι θα μπορούσαν να είναι «επιβιώσιμα».

Η Gartshore εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπλε στολή φυλακής, κλαίγοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακοίνωσης της ποινής.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το βρέφος μπορεί να ήταν ήδη νεκρό πριν προκληθούν τα εγκαύματα, όμως το σώμα ενόρκων χρειάστηκε λίγο παραπάνω από μία ώρα για να καταλήξει στην ετυμηγορία ενοχής.

Ακούστηκε επίσης ότι η Gartshore είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν το περιστατικό.

Στη δίκη παρουσιάστηκε ηχογράφηση κλήσης έκτακτης ανάγκης όπου η Gartshore ανέφερε πως το παιδί της είχε «γίνει μωβ» ενώ εκείνη κοιμόταν.

Επίσης, κατατέθηκε πως βρέθηκε DNA της μικρής πάνω στο πιστολάκι.

Ωστόσο, ο ειδικός σε εγκαύματα Dr Timothy Burge ανέφερε στο δικαστήριο πως κατά την άποψή του, τα θερμικά τραύματα δεν προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους.

«Θα μπορούσε να έχει ήδη πεθάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Gartshore κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για το ότι, με αμέλεια και απερισκεψία, προκάλεσε στη Dahlia-Rose έκθεση σε θερμότητα από τη συσκευή, ενώ το παιδί βρισκόταν υπό την αποκλειστική της φροντίδα.

Η κατηγορία ανέφερε πως οι τραυματισμοί της Dahlia-Rose ήταν τόσο σοβαροί ώστε οδήγησαν στον θάνατό της.

Αντιδράσεις μετά την καταδίκη

Μετά την καταδίκη, ο αστυνομικός επιθεωρητής James Callander δήλωσε: «Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται».

«Ο θάνατος κάθε παιδιού είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, όμως ο θάνατος παιδιού από τα χέρια γονέα είναι απίστευτα ανησυχητικός.

Όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα επηρεάστηκαν βαθιά από τις συνθήκες του θανάτου της Dahlia-Rose, αλλά η αποστολή μας είναι να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να διασφαλίζουμε ότι ο υπεύθυνος οδηγείται στη δικαιοσύνη».

tanea.gr