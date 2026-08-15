Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μετά από περιστατικό πυροβολισμών κατά το οποίο πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε, επίσης, νεκρός την Παρασκευή, σε περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε δύο σπίτια σε δασώδη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν έσπευσε σε κατοικία στην κομητεία Μισόουκι, περίπου 272 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις ανθρώπους νεκρούς και έναν ακόμη τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν, είχε εγκαταλείψει το σπίτι πριν από την άφιξη των αστυνομικών.

LOCATED: Armed, dangerous person of interest in Michigan shooting found https://t.co/sh6qxg5Xfb August 14, 2026

Εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον εντοπισμό του Χίκμαν, οι αρχές βρήκαν έναν ακόμη άνθρωπο νεκρό σε δεύτερη κατοικία.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 39χρονου σε δασώδη περιοχή. Η έρευνα τους οδήγησε στη σορό του ίδιου, καθώς και στη σορό ενός ακόμη ατόμου.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων ή του υπόπτου.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η αστυνομία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι διερευνά περιστατικό με πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους οι εμπλεκόμενοι.

«Αυτή η κατάσταση είναι σπαρακτική για την κοινότητα και αποτελεί πρόκληση για τους εμπλεκόμενους ερευνητές», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στην περιοχή και έχουν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ