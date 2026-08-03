Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν 24χρονος άνοιξε πυρ μέσα και έξω από εστιατόριο της αλυσίδας In-N-Out στην πόλη Τουίν Φολς του Αϊντάχο, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη ως τον Τσαντ Γουίλιαμς, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης συνεχίζονται.

BREAKING: Police identify Twin Falls, Idaho shooter as 24-year-old Chad Williams. He is deceased.



At least 3 people were killed and 7 others were injured in the shooting. Two patients have been released from the hospital, three are in stable condition, and two remain in critical… August 2, 2026

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Μάθιου Χικς, ο 24χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με τυφέκιο τύπου AR, άρχισε να πυροβολεί μέσα στο εστιατόριο και στη συνέχεια κινήθηκε προς τον χώρο στάθμευσης, όπου συνέχισε την επίθεση.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά χαοτική», καθώς εργαζόμενοι και πελάτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τα πυρά.

Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός και πολίτης αντέδρασαν

Καθοριστική ήταν η επέμβαση ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας και ενός ένοπλου πολίτη, οι οποίοι αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη.

«Θέλουμε να επαινέσουμε τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό και τον πολίτη για τον ηρωισμό τους. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειές τους ανάγκασαν τον δράστη να απομακρυνθεί από το σημείο, αποτρέποντας ακόμη περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Χικς.

WATCH: New video appears to show an armed person firing a handgun during the active shooting in Twin Falls, Idaho. pic.twitter.com/t5e9wRnm5H — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Βίντεο από το σημείο φαίνεται να καταγράφουν ένοπλο άνδρα να ανταποδίδει τα πυρά έξω από το εστιατόριο, καθώς και τον δράστη να κινείται στον χώρο στάθμευσης και να πυροβολεί προς όχημα Tesla.

Ο Γουίλιαμς απομακρύνθηκε στη συνέχεια από το σημείο και εντοπίστηκε νεκρός από αυτοπυροβολισμό.

WATCH: Active shooter roaming around Twin Falls Visitor Center in Idaho, seen firing at a Tesla vehicle. pic.twitter.com/QGOViBoLMR — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 1, 2026

Εργαζόμενος ανάμεσα στους νεκρούς

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας εργαζόμενος στο κατάστημα, όπως επιβεβαίωσε η πρόεδρος της αλυσίδας In-N-Out, Λίνσι Σνάιντερ.

Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Από τους επτά τραυματίες, δύο έλαβαν εξιτήριο, τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγός ταξί Τέρι Ντάντλεϊ, χήρος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος, σύμφωνα με διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, δέχθηκε δύο σφαίρες στην πλάτη ενώ φόρτιζε το ηλεκτρικό του όχημα.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος φαίνεται να έδρασε μόνος του και ότι η οικογένειά του συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Several people were killed in a shooting Saturday afternoon at an In-N-Out restaurant in Twin Falls, Idaho, local authorities said.



Social media video obtained by CBS News shows people fleeing a shopping center parking lot as multiple gunshots are heard. In the video, a person… pic.twitter.com/LslZIaUEa7 — CBS News (@CBSNews) August 2, 2026

«Και οι δικές τους καρδιές είναι ραγισμένες αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας για τους συγγενείς του δράστη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο της επίθεσης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

protothema.gr