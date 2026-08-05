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Ένοπλη επίθεση με «πολλούς νεκρούς» σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Πρόσπεκτ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Fox News, οι αρχές μιλούν για μαζική ένοπλη επίθεση με «πολλούς νεκρούς». Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πιστοποιηθεί νεκροί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 8:30 π.μ.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Ερευνητές από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell, την Τροχαία της Βόρειας Καρολίνας (State Highway Patrol) και το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας εθεάθησαν συγκεντρωμένοι έξω από μία κατοικία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για πιθανό ύποπτο. Ωστόσο, πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν τραυματία που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο. Αναφέρουν πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος στην περιοχή και η πρώτη εκτίμηση είναι πως πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός.

Πηγή: iefimerida.gr