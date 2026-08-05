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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε δύο αεροσκάφη και τρεις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω στοιχείων που αναρτήθηκαν την Τετάρτη (5/8) στον ιστότοπο του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, εν μέσω συνομιλιών για τα Στενά του Ορμούζ.

Η διαγραφή των τριών οντοτήτων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης από τη λίστα κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί ένα σημαντικό και απτό βήμα της Ουάσιγκτον σε μία προσπάθεια να επιτευχθεί η άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η χρονική στιγμή της κίνησης είναι σκόπιμη και προσεκτικά επιλεγμένη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (3/8) ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, αναφέροντας ότι πλοία και πετρέλαιο διέρχονται από τα στενά σε πραγματικό χρόνο και εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία για τη θαλάσσια οδό «πολύ σύντομα».

Ο Ρούμπιο περιέγραψε επίσης μια ενεργή διαπραγμάτευση μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση, παρουσιάζοντας την πρόσβαση στο Ορμούζ ως την άμεση συμφωνία και την αποπυρηνικοποίηση ως την τελική συμφωνία. Η ελάφρυνση των κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα, παρέχει το πλαίσιο οικονομικών κινήτρων που στηρίζει τη διπλωματική προσέγγιση την οποία περιέγραψε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει θέσει επανειλημμένα ως προϋπόθεση για τη συνεργασία του την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση των κυρώσεων, με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, να δηλώνει στο CNNi στις 5 Ιουνίου 2026 ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονταν σε «αδιέξοδο» μέχρι να ικανοποιηθεί αυτός ο όρος.

Η απόφαση για την άρση των κυρώσεων σε οντότητες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) —και όχι στην κεντρική κυβέρνηση του Ιράν ή σε μη στρατιωτικούς οικονομικούς φορείς— αποτελεί από μόνη της ένα προσεκτικά επιλεγμένο μήνυμα: προσφέρει στην Τεχεράνη μια ουσιαστική παραχώρηση, αποφεύγοντας παράλληλα ένα συνολικό πακέτο άρσης κυρώσεων που θα συναντούσε σημαντικές αντιδράσεις στο Κογκρέσο και θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως πλήρης εξομάλυνση του διεθνούς καθεστώτος των Φρουρών της Επανάστασης.

cnn.gr