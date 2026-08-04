Συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ ενδέχεται να επιτευχθεί μέχρι την Τετάρτη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε ο κ. Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης στην εξερχόμενη θαλάσσια κυκλοφορία.

Η πρόταση περιλαμβάνεται σε προσωρινό σχέδιο που συζητείται με το Ομάν για την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου.

Σύμφωνα με την πηγή, η οποία συμμετέχει στις συνομιλίες, τα εξερχόμενα πλοία θα ακολουθούν διάδρομο μεταξύ Ιράν και Ομάν, ενώ η άδεια εξόδου θα παραχωρείται μέσω του Ομάν, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Τεχεράνης.

«Αυτή είναι η γενική ιδέα που συζητείται αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η Τεχεράνη δεν είναι πιθανό να μεταβάλει περαιτέρω τη θέση της, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι έχει ήδη επιδείξει ευελιξία.

Η αρχική θέση του Ιράν προέβλεπε πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας και προς τις δύο κατευθύνσεις του στενού. Με βάση το υπό συζήτηση σχέδιο, η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται πιο περιορισμένο έλεγχο στην εξερχόμενη κυκλοφορία, με τη μεσολάβηση του Ομάν.