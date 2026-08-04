Αδειάζουν τα αποθέματα των ΗΠΑ σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας, καθώς τους έχουν καταναλώσει κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου με το Ιράν, αναφέρουν τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχετικών στοιχείων και μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αμερικανικού στρατού σε περίπτωση νέων συγκρούσεων.

Πρόκειται κυρίως για τους πυραύλους εδάφους-εδάφους ATACMS (Army Tactical Missile Systems) και τους νεότερους Precision Strike Missiles (PrSM), οι οποίοι αποτελούν βασικά όπλα του αμερικανικού στρατού για πλήγματα μεγάλης ακρίβειας από μεγάλες αποστάσεις.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν το σύνολο» των συγκεκριμένων πυραύλων.

Η έκταση της μείωσης των αποθεμάτων των ATACMS και PrSM δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 America's Precision Missile Arsenal Has Been Pushed to the Brink



After five months of war with Iran, the U.S. Army has reportedly used virtually all of its ATACMS and next generation Precision Strike Missiles (PrSM), two of America's most important long range… pic.twitter.com/sglgahfjtp August 4, 2026

Κρίσιμα όπλα στα σημερινά πεδία μάχης

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του αμερικανικού οπλοστασίου, καθώς επιτρέπουν την προσβολή στόχων με μεγάλη ακρίβεια χωρίς να εκτίθενται άμεσα αεροσκάφη και πληρώματα.

Οι πύραυλοι ATACMS, που έχουν παραχωρηθεί και στην Ουκρανία, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι PrSM αποτελούν τη νεότερη γενιά του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος και προορίζονται να αντικαταστήσουν σταδιακά τους ATACMS, διαθέτοντας μεγαλύτερο βεληνεκές και πιο προηγμένες δυνατότητες.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι όπλα αυτού του τύπου, τα οποία κοστίζουν περισσότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια το καθένα, θα ήταν επίσης καθοριστικής σημασίας σε ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν πόσοι πύραυλοι έχουν απομείνει στα αμερικανικά αποθέματα.

Υπό αμφισβήτηση η αποτρεπτική ισχύς των ΗΠΑ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε από κοινού με το Ισραήλ τον πόλεμο κατά του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε εκτιμήσει ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωνόταν γρήγορα.

Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και η διπλωματία δεν αποδίδει, οι πηγές εκφράζουν φόβους ότι η συνεχής μείωση των αποθεμάτων πυραύλων ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν μελλοντικές απειλές από αντιπάλους μεγάλης ισχύος, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, έχει σχεδόν εξαντλήσει τους επίγειους πυραύλους που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, οι ανάγκες καλύπτονται προσωρινά μέσω μεταφοράς πυρομαχικών από άλλα αμερικανικά αποθέματα ανά τον κόσμο.

❗️US missile stockpile DRAINED by Iran War — Reuters



According to sources, Pentagon used up almost entire supply of its most advanced ATACMS & PrSM long-range missiles, after 5-month war with Iran



The shortage sparks fears US may have fewer options in potential future conflicts… — MacdavidGadgets (@mac_david16ayon) August 4, 2026

Διαφορετική (ως συνήθως) η θέση του Τραμπ

Ερωτηθείς σχετικά με τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ παράγουν σήμερα περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, ενώ επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους με ρυθμούς-ρεκόρ.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η παραγωγή αρκετών τύπων πυρομαχικών, όπως βλήματα πυροβολικού και διάφοροι πύραυλοι, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να αποδειχθούν ανεπαρκή σε περίπτωση μακροχρόνιου πολέμου.

Οι εταιρείες Lockheed Martin, που κατασκευάζει τους πυραύλους ATACMS, PrSM και το αντιβαλλιστικό σύστημα THAAD, καθώς και η Raytheon, που παράγει τους πυραύλους Tomahawk και τους αναχαιτιστές Patriot, δεν σχολίασαν τις δηλώσεις του Τραμπ ούτε τις πληροφορίες για τα αποθέματα.

Από την πλευρά του Πενταγώνου, ο εκπρόσωπος Σον Παρνέλ σημείωσε ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα απαιτούνται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή επιλέξει ο πρόεδρος, στον χρόνο και στον τόπο που θα αποφασίσει».

Προειδοποιήσεις εντός της κυβέρνησης

Σύμφωνα με το Reuters, τα στοιχεία για τα μειωμένα αποθέματα κυκλοφορούν εδώ και περίπου μία εβδομάδα στους κόλπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το πόσο ακόμη μπορούν να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς να μειωθούν τα αποθέματα σε επίπεδα που θα επηρεάσουν την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε άλλες διεθνείς κρίσεις.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η εκτεταμένη χρήση των πυραύλων ATACMS και PrSM συνδέεται με την επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, όπως αεροπορικές επιδρομές με επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Οι ίδιοι πύραυλοι θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμοι απέναντι σε αντιπάλους με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, όπως η Κίνα, ενώ σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά στόχων στο εσωτερικό του Ιράν.

Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι τα αποθέματα των PrSM ήταν εξαρχής περιορισμένα, καθώς πρόκειται για νέο οπλικό σύστημα, αν και ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη προγραμματίσει μεγάλες παραγγελίες για το 2027. Παράλληλα, η παραγωγή των ATACMS μειώνεται σταδιακά, καθώς το βάρος μεταφέρεται στους νεότερους PrSM.

Συρρικνώνονται και τα αμυντικά αποθέματα

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, εδώ και αρκετές εβδομάδες οι στρατιωτικοί ηγέτες προειδοποιούν τον πρόεδρο ότι μειώνονται και τα αποθέματα αμυντικών όπλων, μεταξύ των οποίων οι αναχαιτιστές του συστήματος Patriot, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, εν μέρει επειδή οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τα αποθέματα.

Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από πιέσεις κρατών του Κόλπου.

Οι Patriot, οι THAAD και οι Tomahawk

Έκθεση του CSIS που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα εκτιμά ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο χρησιμοποιήθηκε περίπου το 65% των διαθέσιμων αναχαιτιστών Patriot, ενώ τα αποθέματα των πυραύλων του συστήματος THAAD μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 38% σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν με τα εσωτερικά δεδομένα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Newly released footage of the US Navy destroyer USS Milius (DDG-69) firing Tomahawk cruise missiles at Iran. pic.twitter.com/0Io7GhZCzI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταναλώσει και λίγο λιγότερο από το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι εκτοξεύονται κυρίως από πολεμικά πλοία.

Οι πύραυλοι Tomahawk, που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό μέσο προσβολής ισχυρά προστατευμένων στόχων χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο πιλότοι.

Την ίδια ώρα, η Raytheon, θυγατρική της RTX, έχει καταλήξει σε προκαταρκτική πολυετή συμφωνία με το Πεντάγωνο για την αύξηση της παραγωγής των Tomahawk, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Ουάσιγκτον να αναπληρώσει τα στρατηγικά της αποθέματα πυρομαχικών.

protothema.gr