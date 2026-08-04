Απαντήσεις στα ζητήματα ασφάλειας του κινητού μηχανήματος για τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο κιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, έδωσε το Τμήμα Τελωνείων μετά από τις αντιδράσεις εργαζομένων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος από την ακτινοβολία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Με αφορμή την αυθόρμητη στάση εργασίας των μελών της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’ στο Λιμάνι Λεμεσού σε σχέση με την μετεγκατάσταση του ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος του Τμήματος Τελωνείων για τον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων, το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει και πληροφορεί όλους τους οικονομικούς φορείς, εργασιακούς εταίρους και το κοινό ότι για την εν λόγω μετακίνηση ήταν απαίτηση και προτεραιότητα του Τμήματος όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων στο Λιμάνι Λεμεσού περιλαμβανομένων των συναδέλφων χειριστών του μηχανήματος, οδηγών φορτηγών ή ρυμουλκών οχημάτων ακόμα και διερχομένων εξωτερικά του νέου περιφραγμένου χώρου που έχει οριστεί σχεδιαστεί, υποδειχθεί και οργανωθεί από την διαχειρίστρια εταιρεία στο Λιμάνι Λεμεσού για τον απαιτούμενο σκοπό.

Διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι ο νέος χώρος δημιουργήθηκε με βάση μετρήσεις που έγιναν από εμπειρογνώμονες της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα στο Τμήμα Τελωνείων με την καθοδήγηση των κατασκευαστών και βεβαιώθηκε ότι η χρήση του είναι απόλυτα ασφαλής για τους εργαζόμενους. Ο χώρος μάλιστα έχει περιφραχθεί κατάλληλα για να αποτρέπει την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον αποκλειστικό χώρο ελέγχου και σε αποστάσεις μεγαλύτερες των ελάχιστων απαιτούμενων για την ασφάλεια του προσωπικού.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι στις 15/7/2026 πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες μετρήσεις ελέγχου από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις οποίες είχαν κληθεί να παραστούν και εκπρόσωποι της Συντεχνίας Μεταφορέων, οι οποίοι ωστόσο αρνήθηκαν ή παρέλειψαν να το πράξουν. Τα αποτελέσματα των εν λόγω μετρήσεων επιβεβαίωσαν ότι οι εκπομπές ακτινοβολίας από την λειτουργία του μηχανήματος είναι πολύ πιο κάτω από τα όρια ασφάλειας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις μετρήσεις ο μέγιστος αριθμός δόσης που καταμετρήθηκε στα όρια της περίφραξης η οποία εφάπτεται του δρόμου από τον οποίο διέρχονται οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί ήταν 0,01μSv ανά ώρα (Δηλαδή αν το σύστημα ακτινοβολήσει συνολικά για 1 ώρα η δόση σε ένα άτομο που βρίσκεται εκεί για όλη την διάρκεια των ακτινοβολήσεων θα είναι 0,01μSv). Κατά συνέπεια η αναμενόμενη ετήσια δόση για τα άτομα που εργάζονται εκτός της ελεγχόμενης περιοχής δεν είναι καν μετρήσιμη. Σημειώνεται ότι αντίγραφο της έκθεσης με τις αναλυτικές μετρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δόθηκε στους εκπροσώπους των μεταφορέων μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας.

Καταληκτικά αναφέρουμε στα πλαίσια μέγιστης συναίνεσης και για εξομάλυνση της όποιας αχρείαστης κρίσης έχει δημιουργηθεί στην ομαλή μεταφορά και παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού με σημαντικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας μας από τις αδικαιολόγητες και αβάσιμες αντιδράσεις της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων Α’, το Τμήμα Τελωνείων έχει προβεί σε επαφές με την διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού και είναι σε διαβούλευση για την εξεύρεση νέου χώρου για την μεταφορά του ακτινοδιαγνωστικού μηχανήματος, έτσι ώστε να μην γειτνιάζει ο περιφραγμένος του χώρος με τον δρόμο διέλευσης των οδηγών των φορτηγών.

Μέχρι την προετοιμασία ωστόσο του νέου χώρου και την μεταφορά σε αυτό και για να συνεχίσει και το Τμήμα Τελωνείων να ασκεί τους απαραίτητους ακτινοδιαγνωστικούς ελέγχους επιλεγμένων εμπορευματοκιβωτίων για την διασφάλιση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, θα απαιτηθεί να γίνουν οι απαραίτητες εκείνες διευθετήσεις και σημάνσεις, έτσι ώστε κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ακτινοδιαγνωστικού να μην διέρχονται οδηγοί έξω από τον περιφραγμένο χώρο. Διευκρινίζεται ότι η λειτουργία του ακτινοδιαγνωστικού έχει διάρκεια μόλις 40 δευτερόλεπτα ανά εμπορευματοκιβώτιο.