Την επαναδραστηριοποίηση του σε συνεχή βάση και όχι μόνο κατά την περίοδο των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, προωθούν στελέχη του Δικτύου Πάφου-Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος. Το Δίκτυο αδρανοποιήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, αφενός μεν λόγω των όσων συνέβησαν στην Πάφο την περίοδο των σκανδάλων και αφετέρου λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο τα μέλη του επαναφέρουν σήμερα την αναγκαιότητα συστηματικής δράσης αφού ο θεσμός κρίνεται ότι έχει πολλαπλή σημασία και για τα εθνικά ζητήματα και για την συνεχή σφυρηλάτηση των δεσμών της Πάφου με τον εθνικό κορμό.

Η πραγματοποίηση πέρυσι το καλοκαίρι του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την επαναδραστηριοποίηση αυτή, ωστόσο σήμερα αναλαμβάνεται πρωτοβουλία για την τακτική κοινή δράση των μελών του Δικτύου με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς διαφόρων περιοχών του Ελληνισμού, να αναδείξει την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά και να προωθήσει συνέργειες ανάμεσα στην Πάφο και τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας.

Το Δίκτυο συστάθηκε το 1995 και το αποτελούν ο Δήμος Πάφου από κυπριακής πλευράς και οι ελλαδικοί Δήμοι Καλαμαριάς, Μυτιλήνης, Κέρκυρας, Λαμίας και Πρέβεζας.

Την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας του, επέβαλε το γεγονός ότι η ιστορική ταυτότητα της Πάφου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνισμό επί χιλιετίες και επομένως καθιστά την συνεργασία της με τις ελληνικές πόλεις όχι απλώς μια θεσμική επιλογή αλλά φυσική συνέχιση μιας κοινής πολιτισμικής πορείας.

Όπως τονίζεται και στην ιδρυτική διακήρυξη του Δικτύου, η Πάφος είναι πόλη Αρκαδική και ο κτήτορας της, Αγαπήνωρας, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με μια πόλη που η ελληνικότητα της χτυπά παρόλο που στο πέρασμα των αιώνων υπήρξε και χωνευτήρι λαών και πολιτισμών, ακόμη και όταν η Πάφος ήταν ένα δορυφορικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Ο Δήμος Πάφου τονίζει ότι οι δεσμοί αυτοί, αποτελούν σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουνε σύγχρονες συνεργασίες, αναφέροντας πως η πόλη έχει μια μακρά ιστορική διαδρομή και ο χαρακτήρας της φέρει ανεξίτηλα την σφραγίδα του ελληνικού πολιτισμού.