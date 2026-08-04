Έναν νέο ενιαίο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο φιλοδοξεί να δημιουργήσει το έργο προστασίας, διασύνδεσης και ανάδειξης τεσσάρων αρχαιολογικών χώρων στην Πόλη Χρυσοχούς, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την πρόοδο του έργου επιθεώρησε στις 30 Ιουλίου ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γιώργος Γεωργίου, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή.

Κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο, οι δύο άνδρες ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών, τις τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως στο πλαίσιο των συμπληρωματικών ανασκαφών του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Το έργο, το οποίο άρχισε τον Φεβρουάριο του 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027, υλοποιείται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Η πρώτη φάση του έχει προϋπολογισμό περίπου €1,45 εκατ., ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €4 εκατ.

Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας νέος οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος θα αναδείξει μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κύπρου και θα καταστήσει τα μνημεία περισσότερο προσβάσιμα και κατανοητά για το κοινό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων, τη διασύνδεση των επιμέρους χώρων με οργανωμένες διαδρομές, καθώς και τη δημιουργία υποδομών που θα βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών και θα αναβαθμίσουν συνολικά την παρουσίαση της αρχαίας Μάριον-Αρσινόης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για μοναδικά τεκμήρια της ιστορίας της περιοχής, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τόσο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.

Στόχος της τοπικής αρχής είναι οι τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι να συντηρηθούν και να καταστούν πλήρως προσβάσιμοι τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, ώστε να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία και το αρχαιολογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρει επίσης ότι οι συμπληρωματικές ανασκαφές που συνοδεύουν το έργο έχουν ήδη φέρει στο φως νέα αρχαιολογικά ευρήματα.