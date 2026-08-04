Επίσημα την προεδρία της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης ανέλαβε ο Χρίστος Μαραγκός, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Ο νέος πρόεδρος της «Κυρίας» κάνει λόγο για μια μεγάλη ευθύνη, θέτει ως άμεσες προτεραιότητες τη διοικητική σταθερότητα, την οικονομική εξυγίανση και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συλλόγου, ενώ προαναγγέλλει την παρουσίαση στρατηγικού πλάνου τριετίας με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα.
Νέος πρόεδρος ο Μαραγκός: «Για μια Ανόρθωση ισχυρή, αξιόπιστη και περήφανη»
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
TOP STORIES
Δεύτερο θανατηφόρο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή 24χρονος – Τον είχε παρασύρει αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι
4 Αυγούστου, 2026
Ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο: Υπέκυψε στα τραύματά του 17χρονος μοτοσικλετιστής, ανήμερα των γενεθλίων του – Ποιο φαίνεται να ήταν το μοιραίο λάθος
4 Αυγούστου, 2026