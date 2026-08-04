Επίσημα την προεδρία της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης ανέλαβε ο Χρίστος Μαραγκός, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Ο νέος πρόεδρος της «Κυρίας» κάνει λόγο για μια μεγάλη ευθύνη, θέτει ως άμεσες προτεραιότητες τη διοικητική σταθερότητα, την οικονομική εξυγίανση και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συλλόγου, ενώ προαναγγέλλει την παρουσίαση στρατηγικού πλάνου τριετίας με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα.

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