Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σελίδας στην ιστορία της Ανόρθωσης. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου (19:00, Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο «Αντώνης Παπαδόπουλος») δεν αφορά μόνο τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά την αλλαγή σκυτάλης στη διοικητική ηγεσία και τη χάραξη της πορείας για το μέλλον. Το νέο διοικητικό σχήμα, με επικεφαλής τον Ντίνο Τουμαζή και μπροστάρη τον Σάββα Κουμή, αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία από τη διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης προς ολόκληρη την οικογένεια της «Κυρίας».

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