Η επόμενη ημέρα στην Ανόρθωση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ο συνδυασμός που θα αναλάβει τα ηνία του συλλόγου στη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής κατατέθηκε και τυπικά χθες, σηματοδοτώντας τη διαδοχή της διοίκησης του Κυριάκου Πραστίτη, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της «Μεγάλης Κυρίας».

Επικεφαλής του νέου σχήματος θα είναι ο Ντίνος Τουμαζής, μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση των διοικητικών δεδομένων του συλλόγου. Ο Τουμαζής υπηρέτησε ως εκτελεστικός διευθυντής στην πιο λαμπρή περίοδο της Ανόρθωσης, όταν έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν ανάμεσα στα στελέχη που προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες για τη διαχείριση της τότε διοίκησης του Ανδρέα Παντελή, στα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της ομάδας τον Νοέμβριο του 2009.

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