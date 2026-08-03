Κλειστεί παραμένει λωρίδα του δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς για σκοπούς ελέγχου και τυχόν διορθωτικών έργων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σχέση με την πορεία των εργασιών. Υπογραμμίζει, δε, πως ο εν λόγω δρόμος δεν έχει ακόμη παραληφθεί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς (Β7), στις 30 Ιουλίου 2026 διενεργήθηκε έλεγχος των εργασιών ασφαλτόστρωσης που εκτελέστηκαν.

Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εργασίες ασφαλτόστρωσης της ανηφορικής λωρίδας παρά τις κοινότητες Μεσόγης και Τσάδας, καθώς και των δύο λωρίδων του υφιστάμενου δρόμου. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία, ενώ η πρόσθετη ανηφορική λωρίδα παραμένει κλειστή. Το έργο δεν έχει ακόμα παραληφθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Κατά την επιθεώρηση των εργασιών διαπιστώθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την ομαλότητα του οδοστρώματος. Ο Ανάδοχος έχει ήδη ενημερωθεί γραπτώς και κλήθηκε να προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους και στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες, όπου απαιτείται.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, θα πραγματοποιήσει στις 4 Αυγούστου 2026 πρόσθετους ελέγχους και μετρήσεις για αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών.

Η νέα ανηφορική λωρίδα θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την εκτέλεση τυχόν διορθωτικών εργασιών που θα προκύψουν.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα προχωρήσει στην παραλαβή των εργασιών ασφαλτόστρωσης εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις.