Χωρίς κανέναν ειδικό εξοπλισμό και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μπορείτε να ελέγξετε αν τα αυγά έχουν διατηρήσει τη φρεσκάδα τους

Τα αυγά είναι από τις πιο συνηθισμένες τροφές που υπάρχουν σε κάθε ψυγείο. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να θυμόμαστε πότε τα αγοράσαμε ή αν παραμένουν φρέσκα. Με μερικούς απλούς ελέγχους μπορείτε να διαπιστώσετε αν είναι ακόμα ασφαλή για κατανάλωση.

Σπάστε το αυγό πρώτα σε ένα πιάτο. Αν ο κρόκος είναι σφιχτός και το ασπράδι συμπαγές, τότε είναι φρέσκο. Αντίθετα, αν το ασπράδι είναι πολύ νερουλό ή υπάρχει έντονη δυσάρεστη μυρωδιά, μην το καταναλώσετε.

Φέρτε το αυγό κοντά στο αυτί και κουνήστε το ελαφρά. Αν ακούγεται έντονος ήχος, πιθανότατα δεν είναι τόσο φρέσκο, καθώς με τον χρόνο το περιεχόμενό του γίνεται πιο υδαρές.

Το τεστ με το νερό

Τοποθετήστε το αυγό σε ένα ποτήρι με νερό.

Αν βυθιστεί και μείνει οριζόντια, είναι πολύ φρέσκο.

Αν σταθεί ελαφρώς όρθιο, παραμένει ασφαλές αλλά είναι παλαιότερο.

Αν επιπλέει, δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Το τεστ βασίζεται στο γεγονός ότι όσο περνά ο χρόνος, περισσότερο αέρας εισέρχεται στο εσωτερικό του αυγού, με αποτέλεσμα να επιπλέει ευκολότερα.

Πού να αποθηκεύετε τα αυγά

Για καλύτερη διατήρηση, προτιμήστε να φυλάσσετε τα αυγά στα εσωτερικά ράφια του ψυγείου και όχι στην πόρτα, όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται συχνότερα. Καλό είναι επίσης να παραμένουν στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να προστατεύονται καλύτερα και να έχετε πάντα ορατή την ημερομηνία λήξης.