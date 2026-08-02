Την 1/8/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, εντόπισαν σε όχημα που οδηγούσε 43χρονη αλλοδαπή με Κυπριακή υπηκοότητα με συνεπιβάτη 47χρονο Ελληνοκύπριο μεγάλη ποσότητα ζωικών προϊόντων, κατά παράβαση του σχετικού Κανονισμού.

Συγκεκριμένα στoν αποθηκευτικό χώρο του οχήματος εντοπίστηκαν σε 2 τσάντες κατάψυξης τα εξής:

10 δισκία με νωπά κομμάτια κοτόπουλου συνολικού βάρους 8 κιλών

11 δισκία με εντόσθια κοτόπουλου συνολικού βάρους 8 κιλών

4 ολόκληρα νωπά κοτόπουλα συνολικού βάρους 8 κιλών και 750 γραμμαρίων

48 αυγά ορτυκιού

1 συσκευασία με τυρί βάρους 700 γραμμαρίων

1 μπουκάλα γαλακτοκομικού προϊόντος (κεφίρ) 1 λίτρου

Διάφορες συσκευασίες γιαουρτιών συνολικού βάρους 2 κιλών και 250 γραμμαρίων

Συσκευασία με λουκάνικα βάρους 275 γραμμαρίων

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθηκε προσωρινά για τα αυτόφωρα αδικήματα αλλά και λόγω απρεπούς και επιθετικής συμπεριφοράς προς την λειτουργό που διενεργούσε τον έλεγχο ενώ όλα τα πιο πάνω προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.