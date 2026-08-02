Στους τουλάχιστον 72 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στα σύνορα με το Μαρόκο, μετά τον εντοπισμό ακόμη πέντε σορών κατά μήκος της ακτής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μία πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη, σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες.

Death toll from migrant rush into Ceuta rises to 72 https://t.co/485uadevkh August 2, 2026

Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, ενώ η επιστροφή τους συνεχίστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

protothema.gr