Η παρατεταμένη ξηρασία στα Βαλκάνια έριξε τη στάθμη του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια βυθισμένα πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters τα πλοία εμφανίστηκαν στο κομμάτι του Δούναβη που διέρχεται από το Πράχοβο, μια πολη της Σερβίας, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτά είναι πολύ πιθανό να έχουν στο εσωτερικό τους μη χρησιμοποιημένα πυρομαχικά από τις ημέρες του Μεγάλου Πολέμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα συγκεκριμένα πλοία φέρεται να το βύθισαν οι ίδιοι οι Ναζί για να μην πέσει στα χέρια του – τότε – Σοβιετικού στρατού, κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής του.

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protothema.gr