Καφέ ή άσπρα αυγά; Αν νομίζετε ότι η επιλογή είναι απλώς ζήτημα αισθητικής ή θρεπτικής αξίας, κάνετε λάθος.

Σταδιακά έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι τα καφέ αυγά συνεπάγονται ανώτερη ποιότητα: καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των πτηνών, πλουσιότερη γεύση και υψηλότερη διατροφική αξία.

Η απόφαση μεγάλης αλυσιδας σούπερ μάρκετ στην Βρετανία να καταργήσουν τη διάθεσή τους, προχωρώντας στην αποκλειστική πώληση αυγών με λευκό κέλυφος υπό την ιδιωτική ετικέτα τους, αναζωπύρωσε μια συζήτηση την οποία πολλοί αγοραστές πιθανότατα αγνοούσαν. Ποια είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα στα λευκά και τα καφέ αυγά; Είναι τα καφέ πιο υγιεινά ή γευστικά;

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς πτηνοτροφίας, επικρατούσε για χρόνια η εσφαλμένη αντίληψη ότι τα λευκά αυγά υφίσταντο τεχνητή λεύκανση, ενώ τα καφέ άρχισαν να συνδέονται στο μυαλό του κοινού με την παραδοσιακή γεωργία και την ανώτερη ποιότητα.

Το ιστορικό της καταναλωτικής προτίμησης

Η συσχέτιση αυτή δεν ήταν εντελώς αβάσιμη, σημειώνει η Washington Post. Οι λευκές κότες χρησιμοποιούνταν συχνότερα στη βιομηχανική πτηνοτροφία, καθώς το μικρότερο μέγεθός τους επέτρεπε τη στέγαση περισσότερων πτηνών στον ίδιο χώρο.

Με την πάροδο του χρόνου, οι καταναλωτές ταύτισαν το χρώμα του κελύφους με τις συνθήκες ευημερίας. Έτσι, τα καφέ αυγά κατέληξαν να σηματοδοτούν μια λιγότερο βιομηχανοποιημένη προσέγγιση, ανεξάρτητα από το αν αυτό ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε χώρες όπως η Βρετανία η αγορά κυριαρχείται παραδοσιακά από καφέ αυγά σε ποσοστό 90%, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, τα λευκά αυγά παρέμεναν πάντα ο κανόνας, ξεπερνώντας τα τρία τέταρτα των συνολικών πωλήσεων.

Με την πάροδο του χρόνου, τα καφέ αυγά απέκτησαν και κάτι άλλο: κύρος. Υπήρχαν πάντα στα ράφια των παραδοσιακών παντοπωλείων, ενώ premium μάρκες στήριξαν ολόκληρη την εταιρική ταυτότητά τους σε αυτά. Όσο πιο σκούρο ήταν το κέλυφος και όσο πιο πορτοκαλί ο κρόκος, τόσο περισσότερο οι αγοραστές τα ταύτιζαν με ποιοτικό γεύμα.

Η επιστημονική πραγματικότητα

Το χρώμα του κελύφους προσφέρει μια πρόχειρη εκτίμηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αν και με ορισμένες επιφυλάξεις. Στην πραγματικότητα, σημασία δεν έχει το χρώμα του αυγού, αλλά το πτηνό που το γέννησε.

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι το χρώμα του κελύφους εξαρτάται αποκλειστικά από τη ράτσα της κότας. Οι καφέ κότες γεννούν καφέ αυγά και οι λευκές λευκά. Επιπλέον, δεν υπάρχουν διαφορές στη θρεπτική αξία μεταξύ καφέ και λευκών αυγών, ενώ η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται καμία διαφορά στη γεύση, παρά τις αντίθετες πεποιθήσεις ορισμένων καταναλωτών.

Το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα των λευκών αυγών

Μελέτες διαπιστώνουν ότι οι λευκές κότες είναι πιο παραγωγικές, καταναλώνοντας λιγότερη τροφή για την ίδια ακριβώς παραγωγή. Η αγορά λευκών αυγών μειώνει έμμεσα την ανάγκη για εκτάσεις γης και νερό, δεδομένου ότι η παραγωγή ζωοτροφών ευθύνεται για το 50-60% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πτηνοτροφίας παγκοσμίως.

Επίσης, οι λευκές κότες καταναλώνουν λιγότερη τροφή, έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγικότητα.

Η παράμετρος της ευημερίας των πτηνών

Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτελούν μέρος μόνο της ιστορίας. Καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την ευημερία των ζώων εύλογα αναρωτιούνται αν η αποδοτικότητα που περιορίζει τις εκπομπές ρύπων αποβαίνει εις βάρος των πτηνών. Οι πτηνοτρόφοι υποστηρίζουν το αντίθετο, επισημαίνοντας ότι οι λευκές κότες είναι γενικά πιο ήρεμες και λιγότερο επιρρεπείς στο ράμφισμα των φτερών σε σύγκριση με τις καφέ, γεγονός που μεταφράζεται σε λιγότερο στρες, καλύτερη σωματική υγεία και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τα ίδια τα ζώα.

Τι καθορίζει το χρώμα του κρόκου

Το χρώμα του κρόκου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από φυσικές χρωστικές, τα καροτενοειδή, τα οποία περιέχονται σε τροφές όπως το καλαμπόκι, η καλέντουλα, οι πιπεριές και τα καρότα. Μια διατροφή πλούσια σε αυτές τις ενώσεις σκουραίνει το χρώμα των κρόκων, κάνοντάς τους πιο πορτοκαλί. Αντίστοιχα, η υπερβολική κατανάλωση καρότων από τον άνθρωπο μπορεί να προσδώσει πορτοκαλί απόχρωση στο δέρμα.

Εν κατακλείδι τα καφέ τσόφλια δεν εγγυώνται καλύτερες συνθήκες ευημερίας των πτηνών, ούτε οι πορτοκαλί κρόκοι ανώτερη γεύση. Παράλληλα, κανένα από τα δύο δεν διαφοροποιεί τη θρεπτική αξία τους.Αυτό είναι όλο.

Το χρώμα του κελύφους δεν υποδηλώνει τη θρεπτική αξία του αυγού, την κατάσταση υγείας της κότας ή την ποιότητα της ομελέτας.

naftemporiki.gr