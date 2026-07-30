Ασκήσεις επί χάρτου έκανε ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, με σκοπό να έχει καλύτερη εικόνα ως προς το κόστος του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς και ειδικότερα για το τμήμα από το Στρουμπί μέχρι και την Πόλη.

Όπως πληροφορείται το philenews ο υπουργός ζήτησε από επαγγελματία ο οποίος είναι γνώστης του κατασκευαστικού τομέα σε έργα οδοποιίας, να εκτιμήσει το κόστος κατασκευής υπεραστικών δρόμων ανά χιλιόμετρο, ώστε να γνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση κατά πόσον οι όποιες προσφορές υποβάλλονται είναι διογκωμένες εις βάρος του κράτους και κατ’ επέκταση του φορολογούμενου.

Βεβαίως η ενημέρωση ήταν άτυπη αλλά βοηθά στο να υπάρχει και δεύτερη άποψη σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργολάβων, αν και πυξίδα αποτελούν οι εκτιμήσεις των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών τις οποίες συνήθως οι εργολάβοι θεωρούν συντηρητικές. Βεβαίως, αναγνωρίζεται πως ο κάθε δρόμος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, οπόταν το κόστος δυνατόν να διαφέρει μερικώς κατά περίπτωση.

Ως προς το κόστος της δεύτερης φάσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα €100 εκατ.

Σήμερα πραγματοποιείται σύσκεψη στην Πάφο με φορείς της επαρχίας, με θέμα τον «συντονισμό για προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του Τμήματος ΙΙ» , του Αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.

Ο υπουργός Μεταφορών με τον οποίο επικοινωνήσαμε ανέφερε, ότι καίριας σημασίας είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Κτηματολογίου κοκ. Όπως εξήγησε ο κ. Βαφεάδης, η εμπειρία λέει, πως σε πολλές περιπτώσεις, κάποιες υπηρεσίες εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς, αναλόγως και των υπολοίπων έργων που έχουν να υλοποιήσουν, χωρίς να υπάρχει συντονισμός μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες οι οποίες επίσης δραστηριοποιούνται στο ίδιο έργο. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό οδηγεί στο φαινόμενο μία υπηρεσία να είναι πιο προχωρημένη από την άλλη και να αναμένει ανταπόκριση της άλλης, να σταματά τη δραστηριότητα της και να σπάζει η συνέχεια του έργου. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, οι οποίες πέραν της απόκλισης από τα χρονοδιαγράμματα, οδηγούν και σε διεκδικήσεις από πλευράς των εργολάβων κάτι το οποίο αποβαίνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Θα ζητήσουμε δεσμεύσεις από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ότι να καθίσουν κάτω για να συντονιστούν, ώστε, πέραν των πιο πάνω, να αποφευχθεί και η ταλαιπωρία των οδηγών, είπε ο κ. Βαφεάδης. Ανέφερε επίσης, πως η επαρχία Πάφου αναμένει εδώ και χρόνια την υλοποίηση του έργου και στηρίζεται σε αυτό, όχι μόνο για να εξυπηρετηθεί η τουριστική και άλλες βιομηχανίες αλλά και οι ντόπιοι οι οποίοι δικαιούνται να οδηγούν σε ένα βελτιωμένο και πιο ασφαλή δρόμο, ο οποίος θα συμβάλει και στη μείωση του χρόνου του ταξιδιού.

Ο κ. Βαφεάδης ετοίμασε το μπλοκάκι του στο οποίο κατέγραψε το τι υπολείπεται από πλευράς ενεργειών διαφόρων υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση το δημόσιο να προκηρύξει προσφορές και σε αυτό θα επικεντρωθεί σήμερα, ζητώντας δεσμεύσεις ως προς τον χρόνο διαχείρισης των όποιων εκκρεμοτήτων. Παράλληλα θα καλέσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εκφράσουν τις δικές τους θέσεις και να υποβάλουν τις δικές τους εισηγήσεις ή να υποδείξουν άλλες εκκρεμότητες, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι προεργασίες το συντομότερο δυνατόν.