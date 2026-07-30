Τρέχει να καλύψει την μεγάλη «τρύπα» που δημιουργεί η έλλειψη νοσηλευτών στην Κύπρο, η Κυβέρνηση με το Υπουργικό Συμβούλιο να λαμβάνει σήμερα απόφαση για παραχώρηση ειδικής χορηγίας προς υφιστάμενους και μελλοντικούς φοιτητές νοσηλευτικής.

Το σχέδιο, θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο και όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει:

€1.000 για το πρώτο έτος,

για το πρώτο έτος, €1.250 για το δεύτερο έτος,

για το δεύτερο έτος, €1.500 για το τρίτο έτος,

για το τρίτο έτος, €2.000 για το τέταρτο έτος.

Η χορηγία θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτήριο και δικαιούχοι είναι φοιτητές που:

διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία,

παρακολουθούν αναγνωρισμένο πρόγραμμα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής στην Κύπρο,

βρίσκονται σε οποιοδήποτε έτος των προπτυχιακών σπουδών τους.

Αντάλλαγμα βεβαίως θα είναι η υποχρέωση των φοιτητών να παραμείνουν για εργασία στην Κύπρο για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτών, σημαντικές νομοθεσίες, όπως η νομοθεσία για την παροχή Κοινοτικής Νοσηλευτικής και η νομοθεσία για την Ανακουφιστική Φροντίδα παραμένουν εδώ και μήνες ανενεργές.