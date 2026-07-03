Για την εργοδότηση νοσηλευτών στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Για την εργοδότηση όμως στα κρατικά νοσηλευτήρια απαιτείται και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η σπαζοκεφαλιά της στελέχωσης του συστήματος υγείας της Κύπρου με νοσηλευτικό προσωπικό δεν φαίνεται να βρίσκει εύκολα τη λύση της, αφού ακόμα και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος καλείται να προχωρήσει σε πρόσληψη 93 νοσηλευτών (αριθμός που προέκυψε μετά από διαβούλευση με τις συντεχνίες που προειδοποιούσαν με λήψη μέτρων επικαλούμενες υποστελέχωση), όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα τα βγάλει πέρα αυτή τη φορά.

Ο αριθμός των διαθέσιμων νοσηλευτών για εργοδότηση στους καταλόγους διοριστέων του Οργανισμού μόλις που ξεπερνά τους 120, εκ των οποίων, όπως ήδη προειδοποιούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενδεχομένως κάποιοι να μην αποδεχθούν τον διορισμό που θα τους προταθεί.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, ο ιδιωτικός τομέας ψάχνει διακαώς νοσηλευτές προκειμένου τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια και εντός των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας, ενώ στη Βουλή εκκρεμούν τρία νομοσχέδια που στόχο έχουν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της εργοδότησης ξένων νοσηλευτών, αποφοίτων κυπριακών νοσηλευτικών σχολών και όχι μόνο, αλλά και τη μερική χαλάρωση των νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν τη στελέχωση κλινικών και τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση προσωπικού.

Στο κενό πέφτουν, όπως διαπιστώνεται και οι προσπάθειες για ενίσχυση κλινικών και τμημάτων με φροντιστές υγείας, όπως προέβλεπε, άλλωστε, για τον δημόσιο τομέα και η συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από αρκετά χρόνια μεταξύ υπουργείου Υγείας και συντεχνιών.

Όπως υπενθύμισε, μιλώντας στον «Φ», ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, «το υπουργείο Υγείας τρέχει ταχύρρυθμό πρόγραμμα εκπαίδευσης φροντιστών υγείας, όπως προέβλεπε και η συμφωνία το 2018 που είχε ως στόχο να φθάσουμε σε επίπεδα κατά τα οποία ο αριθμός νοσηλευτών και φροντιστών στους θαλάμους να είναι στο 50%-50%». Αυτό, είπε «δεν επιτεύχθηκε ποτέ και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από ενδιαφερόμενους για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΚΥπΥ καταβάλλει αυτή τη στιγμή κάποια παράλληλη προσπάθεια για εντοπισμό ενδιαφερόμενων για εκπαίδευση ως φροντιστές υγείας η οποία ωστόσο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Στο πρόβλημα που ενδεχομένως να δημιουργηθεί αυτή τη φορά στον δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, ο πρόεδρος του Κλάδου των νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή ο ΟΚΥπΥ έχει στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένες 93 θέσεις νοσηλευτών και είναι αμφίβολο το κατά πόσον θα καταφέρουμε να γίνουν αυτές οι προσλήψεις διότι ο αριθμός των διαθέσιμων στον κατάλογο διοριστέων του Οργανισμού νοσηλευτών, είναι αναλογικά πολύ μικρός».

Όπως εξήγησε αργότερα, μιλώντας στον «Φ» ο κ. Αργυρίδης, «σε πολλές περιπτώσεις νοσηλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν αποδέχονται την πρόσληψη τους και ενδεχομένως και αυτή τη φορά να παρατηρηθεί παρόμοιο φαινόμενο τη στιγμή που τα νοσηλευτήρια είναι υποστελεχωμένα».

Ο αριθμός των νοσηλευτών που πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στους καταλόγους του ΟΚΥπΥ, περιορίζεται βεβαίως και εξαιτίας της απαίτησης (που εφαρμόζεται σε όλη τη δημόσια υπηρεσία για λειτουργούς ανάλογης μισθολογικής κλιμάκας), για γνώση της αγγλικής γλώσσας με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας να θεωρείται βεβαίως επιβεβλημένη.

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», η διαδικασία προσλήψεων έχει αρχίσει και μερικές δεκάδες νοσηλευτές έχουν ήδη προσληφθεί.