Σε ένα απέραντο εργοτάξιο έχει μετατραπεί το Μακάρειο Νοσοκομείο αφού οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανακαίνιση, επέκταση και επιδιόρθωση του 45χρονου κτηρίου που στεγάζει τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σε παιδιά, γυναίκες και ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Είχαμε ένα κτήριο 45 χρόνων. Εάν δεν παρεμβαίναμε ήταν να πέσει πάνω μας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, ο οικονομικός διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Ρομπέρτο Καραχάννας.

Το δύσκολο, είπε, σχολιάζοντας τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα από ασθενείς και γονείς παιδιών που βρίσκονται σε νοσηλεία για την οχληρία που δημιουργείται λόγω εργασιών, «είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τη μηχανή ενός αεροπλάνου εν πτήσει. Είναι λογικό, όταν υπάρχουν έξι έργα σε τροχιά υλοποίησης να δημιουργείται οχληρία», πρόσθεσε και κατέθεσε τα χρονοδιαγράμματα για κάθε ένα από τα έργο που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το παιδοχειρουργικό τμήμα παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένο στις 12 Ιουλίου. Όπως εξήγησε, «πρόκειται για το τμήμα που βρίσκεται στον όροφο πάνω από το παιδογκολογικό τμήμα, για αυτό και η οχληρία που είχαμε τους προηγούμενους μήνες προκάλεσε και τις διαμαρτυρίες που προέκυψαν τόσο για τον θόρυβο όσο και για τη σκόνη». Το έργο, επεσήμανε, «παραδίδεται με καθυστέρηση ενάμιση μήνα».

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες για το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών που «θα συνδέεται με το κυρίως κτήριο με τρεις γέφυρες και θεωρείται δεδομένο ότι μεγάλη οχληρία θα υπάρχει τον Απρίλιο του 2027 όταν θα γίνεται η σύνδεση του ΤΑΕΠ με το κυρίως κτήριο».

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα:

>> Το «μαιευτικό 1», προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

>> Το «μαιευτικό 2», προγραμματίζεται για το τέλος Ιανουαρίου 2027.

>> Το παιδιατρικό, τον Φεβρουάριο του 2027.

>> Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νοεγνών θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027 και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του 2027.

>> Οι εργασίες για το γυναικολογικό τμήμα θα αρχίσουν τον Νοέμβριο του 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2027.

Ωστόσο, «γίνονται σκέψεις για να αρχίσουν οι εργασίες νωρίτερα, ώστε να βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα με τις εργασίες για το ΤΑΕΠ και να μην έχουμε θόρυβο και οχληρία δύο φορές».

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συζητούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδογκολογικό τμήμα του Μακαρείου, εξαιτίας της οχληρίας που προκαλούν τα κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και κυρίως εξαιτίας των εργασιών στον όροφο του παιδοχειρουργικού.

Από πλευράς των συνδέσμων που εκπροσωπούν τα παιδιά και τους γονείς τους, τέθηκε προς συζήτηση το κατά πόσον θα υπάρξει νέα ταλαιπωρία με την έναρξη των εργασιών στο γυναικολογικό τμήμα το οποίο βρίσκεται απέναντι από το παιδογκολογικό.

Ο οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ ενημέρωσε ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της ηχομόνωσης.