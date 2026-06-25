«Έχουμε πρόβλημα, η Κύπρος χρειάζεται δικό της αεροσκάφος για τη μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό». Η τοποθέτηση της γενικής διευθύντριας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Έφης Καμμίτση στη Βουλή ήταν ξεκάθαρη: «Καθημερινά προκύπτουν προβλήματα. Ιδιαίτερα σε περιστατικά κατά τα οποία απειλείται ανθρώπινη ζωή, υπάρχει πρόβλημα διότι πρέπει να εντοπίσουμε αεροσκάφος, να έρθει στην Κύπρο και μετά να γίνει η μεταφορά του ασθενούς στο εξωτερικό. Θυμάστε την περίπτωση που συζητήθηκε και δημόσια με τον ασθενή που έπρεπε να φύγει για μεταμόσχευση».

Η κ. Καμμίτση, μιλούσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας και απαντούσε σε σχετική ερώτηση βουλευτών. «Η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται δικό της αεροσκάφος για την αεροκομιδή ασθενών στο εξωτερικό. Να είναι στελεχωμένο με εκπαιδευμένο προσωπικό και να αναλάβει τη μεταφορά των ασθενών μας», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες, ασθενής που βρισκόταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, έχασε την ευκαιρία του να μεταμοσχευθεί εξαιτίας της αδυναμίας των εταιρειών του εξωτερικού με τις οποίες συνεργάζεται ο ΟΑΥ (και συνεργαζόταν παλαιότερα και το υπουργείο Υγείας), να ανταποκριθούν εντός των ιατρικώς καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνάντηση (με τη νέα της σύνθεση), με τον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, τον οποίο συνόδευαν πέραν από την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου, οι γενικοί διευθυντές του ΟΑΥ και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Κατά τη συζήτηση, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κλήθηκε να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήματα που τέθηκαν από βουλευτές και αφορούσαν τόσο το Γενικό Σύστημα Υγείας όσο και τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον ΟΚΥπΥ.