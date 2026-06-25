Συνεχίζεται η πτωτική πορεία στις τιμές των καυσίμων εν αναμονή της αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ διαμορφώθηκε κάτω από 75 δολάρια το βαρέλι μετά τη μείωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις λιανικές τιμές καυσίμων στην Κύπρο να ακολουθούν τη μειωμένη τιμή.

Οι τρέχουσες τιμές σε αμόλυβδη 95 και πετρέλαιο κίνησης, παραμένουν χαμηλότερες μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της βενζίνης παγκύπρια είναι φθηνότερη κατά 5,5 σεντ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερη και φθάνει τα 23,7 σεντ το λίτρο.

Ενδεχομένως, τα δεδομένα αυτά να οδήγησαν χθες την κυβέρνηση να λάβει την απόφαση να παραμείνει ο μειωμένος συντελεστής στα καύσιμα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίζει την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για περίοδο δύο μηνών, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2026, συνολικού ύψους €12 εκατ.

Ανακοινώνοντας τη συνέχιση της εφαρμογής μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημείωσε ότι λήφθηκε υπόψη πως παρά την τάση αποκλιμάκωσης στις τιμές ενέργειας που παρατηρείται, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις κανονικές συνθήκες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το μέτρο για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Απρίλιο και ήταν μέρος ενός συνολικού πακέτου 8 μέτρων, συνολικού ύψους €200 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών, των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων και ενίσχυσης όλων αυτών σε αυτή την περίοδο αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 φθάνει τα €1,538 το λίτρο με το φθηνότερο πρατήριο παγκύπρια να πωλεί στα €1,469 το λίτρο και το ακριβότερο €1,639. Αντίθετα, η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα €1,682 το λίτρο. Το φθηνότερο πρατήριο πωλεί προς €1,585 και το ακριβότερο €1,807.

Στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν αποφάσιζε την συνέχιση του μέτρου μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης, τότε η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 θα ήταν σήμερα €1,621 και του πετρελαίου κίνησης €1,765 το λίτρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακύμανση των τιμών μία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κατά του Ιράν (27/2/2026) μέχρι και μία ημέρα πριν τη λήψη της απόφασης για μείωση της φορολόγησης καυσίμων (3/4/2026). Τον Φεβρουάριο η μέση τιμή της βενζίνης ήταν €1,314 και είχε φθάσει πριν τη μείωση του φόρου να πωλείται στα €1,593 το λίτρο, παρουσιάζοντας, δηλαδή, αύξηση 27,9 σεντ το λίτρο. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διατίθετο προς €1,410 το λίτρο τον Φεβρουάριο και άγγιξε τα €1,919 το λίτρο τον Απρίλιο, παρουσιάζοντας αύξηση 50,9 σεντ το λίτρο.

Απεναντίας, από τις 3/4/2026 μέχρι και χθες η μέση τιμή της βενζίνης παρουσιάζεται μειωμένη κατά 5,5 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 23,7 σεντ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο εισάγονται έτοιμα πετρελαιοειδή βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ για την τιμολόγησή της χρησιμοποιείται ο ημερήσιος δείκτης Platts Basis Italy για κάθε είδος καυσίμου, το οποίο έχει τη δική του διακύμανση.

Οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο επηρεάζονται από έναν σημαντικό αριθμό παραγόντων, όπως την τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των καυσίμων, τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι και τους φόρους που επιβάλλονται από το κράτος.

Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών Platts, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές εμπορίας των κύριων διυλισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, σε ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζουν πτώση την περίοδο Φεβρουάριος 2026 – Ιούνιος 2026.

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου ανέβηκε μέσα στους τελευταίους από €0,362 το λίτρο σε €0,472 σήμερα, δηλαδή, παρουσιάζει μεταβολή €0,110 μέσα στο τετράμηνο ή ποσοστιαία μεταβολή 30,40%. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης από €0,499 το λίτρο, πωλείται στα €0,727 το λίτρο. Παρουσιάζει, επομένως, μείωση €0,229 το λίτρο, ή ποσοστιαία μεταβολή 45,81%. Η τιμή της βενζίνης 95 από €0,430 το λίτρο τον περασμένο Φεβρουάριο αυξήθηκε σε €0,616 το λίτρο, δηλαδή, παρουσιάζει άνοδο €0,186 το λίτρο ή ποσοστιαία μεταβολή 43,17%.