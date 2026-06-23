Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από το Ιράν έγινε πραγματικότητα όταν επιτέθηκαν οι ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία. Από την αγορά πετρελαίου αφαιρέθηκαν περίπου 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της τιμής του “μαύρου χρυσού”. Ανεξάρτητα από το αν το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) που υπέγραψαν ΗΠΑ – Ιράν θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη, υπάρχουν “παίκτες” που μπορούν να χειραγωγήσουν την αγορά πετρελαίου και τις τιμές: Ισραήλ, Κίνα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Ουκρανία. Ας δούμε πώς.

Πριν τον πόλεμο η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ανερχόταν σε περίπου 106 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η τιμή του αργού τύπου West Texas Intermediate ήταν στα 56 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές πετρελαίου λειτουργούν σε βάση “just-in-time”, με το πετρέλαιο να μεταφέρεται γρήγορα στα διυλιστήρια και το καύσιμο να πωλείται αμέσως στους καταναλωτές. Οποιαδήποτε μικρή διακοπή στην προσφορά μεταφράζεται αμέσως σε αύξηση της τιμής, καθώς οι καταναλωτές θα επωμιστούν το κόστος και θα πληρώσουν ακριβότερα για τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή του αργού είναι περίπου -0,047, που σημαίνει ότι για κάθε 10% που μειώνεται η ποσότητα πετρελαίου που φτάνει στην αγορά, η τιμή του αργού αυξάνεται κατά 200%-250%, με την τιμή του αμερικανικού αργού να εκτινάσσεται στα 168 με 196 δολ. το βαρέλι. Ενώ υπάρχουν αναφορές για πωλήσεις ντίζελ spot στα 150 δολάρια το βαρέλι και καυσίμου αεροσκαφών στα 200 δολάρια το βαρέλι στη Βόρεια Ευρώπη, το WTI δεν έχει ξεπεράσει τα 113 δολάρια το βαρέλι και έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 75 δολάρια ανά βαρέλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Γιατί;

Πρώτον, η τιμή του αμερικανικού αργού διαπραγματεύεται στην αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση εντός του επόμενου μήνα. Η πτώση της τιμής του WTI με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών για το συμβόλαιο παράδοσης Ιουλίου, και η πτώση αυτή αποτύπωνε το γεγονός ότι κανένας επενδυτής δεν ανησυχούσε για ενδεχόμενη έλλειψη αργού πετρελαίου σε κάποιο διυλιστήριο. Φυσικά, το εν λόγω αργό θα διυλιστεί σε βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών για παράδοση στους καταναλωτές τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ πρώτα άρχισαν να αντικαθιστούν το πετρέλαιο που αποσύρθηκε από την αγορά. Οι παραγωγοί και οι διυλιστές των ΗΠΑ άρχισαν να πραγματοποιούν απευθείας αποστολές προς τις ασιατικές αγορές που αντιμετώπιζαν έλλειψη πετρελαίου κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ βρίσκονται πλέον αρκετά κάτω από το κατώτατο όριο του μέσου όρου της τελευταίας 5ετίας.

Οι άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έχουν διατηρήσει την τιμή του αργού κάτω από την τιμή που υποδεικνύει ο υπολογισμός της ελαστικότητας. Οι ΗΠΑ έχουν αποδεσμεύσει 172 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, στο πλαίσιο της αποδέσμευσης 400 εκατ. βαρελιών από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο αποκλεισμός του Στενού από το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, και η κυβέρνηση Τραμπ, μαζί με τον ΔΟΕ, άρχισε να αποδεσμεύει πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα στις 17 Μαρτίου. Παράλληλα, η Κίνα αποφάσισε να περιορίσει τις εισαγωγές κατά 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Η πολιτική οικονομία του πετρελαίου

Να αναμένουμε επιστροφή των τιμών στα προπολεμικά επίπεδα; Όχι ακόμα. Σύμμαχοι και εχθροί των ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν το “παιχνίδι” του πετρελαίου για να επηρεάσουν τη συζήτηση σχετικά με το πόσο προσιτό οικονομικά είναι το πετρέλαιο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η ισραηλινή ηγεσία έχει διαφορετικούς στόχους από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός καταναλωτής δεν υποστηρίζει το Ισραήλ αυτήν τη στιγμή. Επειδή οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης δεν είναι οικονομικά ευνοϊκοί για τις ΗΠΑ, η συνέχιση του πολέμου από πλευράς Ισραήλ θα κοστίζει όλο και περισσότερο στους Αμερικανούς πολίτες.

Η Κίνα έχει καταλάβει τον ρόλο της σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση της όσον αφορά τη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, προκειμένου να ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και να υπονομεύσει τις ελπίδες της κυβέρνησης Τραμπ να διατηρήσει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Στον δασμολογικό πόλεμο “οφθαλμός αντί οφθαλμού” που πυροδότησε ο Τραμπ, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου ίσως εντάσσεται δικαίως στα αντίποινα.

Η Σαουδική Αραβία έχει έρθει πιο κοντά στη Ρωσία μετά τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης κατά του Ριάντ. Οι απερίσκεπτες δηλώσεις του Τραμπ έβλαψαν περαιτέρω τις σχέσεις των ΗΠΑ με την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδάραβες και άλλα κράτη του Κόλπου εύκολα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επιστροφή στην κανονικότητα της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου, προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του αργού μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας περιορίζει επίσης το διαθέσιμο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά, ειδικά μετά από κάθε επίθεση του Κίεβου εναντίον ρωσικών υποδομών ενέργειας.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική της ειρήνης και της πτώσης των τιμών πετρελαίου δεν ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ από τους εγχώριους παραγωγούς πετρελαίου. Ο αριθμός των γεωτρήσεων είναι οριακά υψηλότερος σε ετήσια βάση φέτος. Πριν τον πόλεμο, ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν ο τομέας με τις χειρότερες επιδόσεις στο χρηματιστήριο για περισσότερο από μια δεκαετία, και ένας πόλεμος τεσσάρων μηνών δεν δικαιολογεί την αλλαγή επενδυτικών πλάνων 5ετίας. Λάβετε επίσης υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανταγωνιστεί άμεσα την εγχώρια πετρελαϊκή βιομηχανία, απελευθερώνοντας πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα — που σχεδόν στο σύνολό του πηγαίνει σε ξένους αγοραστές.

Οι CEO της Chevron και της ExxonMobil έχουν προειδοποιήσει ότι τα φυσικά αποθέματα των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σε τέτοια επίπεδα που οι αυξήσεις της τιμής του WTI θα είναι αναπόφευκτες. Ακόμη και άνευ προηγουμένου.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει δώσει το έναυσμα για ένα ευρύτερο παιχνίδι στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό για τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ… από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δυστυχώς, ο ηττημένος σε αυτό το παιχνίδι έχει ήδη κριθεί.

Forbes