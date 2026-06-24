Το Υπουργικό Συμβούλιο Κύπρου ενέκρινε την παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για ακόμη δύο μήνες, έως τις 31 Αυγούστου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για συγκράτηση του κόστους ενέργειας, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Παράταση εν μέσω πιέσεων στις τιμές ενέργειας

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την τάση αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας, οι οποίες ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα συνήθη, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το μέτρο αφορά τη συνέχιση της μείωσης του φόρου στα καύσιμα κίνησης, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένο μέτρο είχε εγκριθεί αρχικά στις 26 Μαρτίου και εντασσόταν σε ευρύτερο πακέτο στήριξης συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.