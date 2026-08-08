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Τριάντα χρόνια μετά τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού σε μια έντονα συγκινησιακή εκδήλωση, στο Παραλίμνι, η οικογένεια, η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία και εκατοντάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη των δύο νέων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη και ελευθερία.

Στην εκδήλωση το παρών τους έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας και οι Ευρωβουλευτές Γεάδης Γεάδη και Φειδίας Παναγιώτου. Παρόντες ήταν επίσης οι οικογένειες των δύο ηρώων, μέλη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού και μοτοσικλετιστές από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου μνημείου του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού στο Παραλίμνι. Τριάντα μοτοσικλετιστές, όσοι και τα χρόνια από τις δολοφονίες, μετέφεραν συμβολικά τη φλόγα της μνήμης από τον χώρο της θυσίας στη Δερύνεια στη γενέτειρα των δύο ηρώων.

Το Παραλίμνι εξακολουθεί να αναμένει τη δικαίωση

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, χαρακτήρισε τους Ισαάκ και Σολωμού «δύο παιδιά του Παραλιμνίου» που έγιναν σύμβολα ενός ολόκληρου λαού.

Τόνισε ότι τριάντα χρόνια μετά, η γενέτειρά τους εξακολουθεί να αναμένει τη δικαίωση και την απόδοση ευθυνών για τις δολοφονίες τους.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νέο μνημείο, σημειώνοντας ότι στέκει πλέον στη γενέτειρα των δύο ηρώων ως «φάρος μνήμης» και ως σημείο αναφοράς για όλες τις θυσίες του Ελληνισμού.

Παράλληλα, εξήρε τη δράση της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού και το φετινό οδοιπορικό της σε Κύπρο και Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη των δύο νέων έχει ξεπεράσει τα όρια της γενέτειράς τους.

«Ο πραγματικός τερματισμός του οδοιπορικού βρίσκεται στην Κερύνεια», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο δρόμος των μοτοσικλετιστών θα ολοκληρωθεί όταν ο δρόμος της επιστροφής καταστεί ξανά ελεύθερος.

Ο πόνος έγινε φωνή και η θλίψη αγώνας

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της Αναστασίας Ισαάκ, κόρης του Τάσου Ισαάκ, η οποία τόνισε ότι δεν βρισκόταν στην εκδήλωση μόνο για να μιλήσει, αλλά και για να πενθήσει.

«Πριν από τριάντα χρόνια, πριν ακόμη γεννηθώ, μου στέρησαν το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να έχει ένα παιδί: την αγκαλιά του πατέρα του», ανέφερε.

Η Αναστασία Ισαάκ υπογράμμισε ότι ο πατέρας της δεν ήταν ένοπλος, αλλά ένας άνθρωπος που έτρεξε να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του. Τριάντα χρόνια μετά, είπε, κανένας από τους δολοφόνους του δεν έχει λογοδοτήσει.

«Ο πόνος έγινε φωνή και η θλίψη αγώνας», σημείωσε, για να διατυπώσει στη συνέχεια με ένταση το αίτημά της: «Απαιτώ Δικαιοσύνη. Απαιτώ Ελευθερία».

Η ίδια συνέδεσε τη θυσία του πατέρα της με τα θύματα της εισβολής και της κατοχής, τις οικογένειες των αγνοουμένων και άλλους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη γραμμή αντιπαράταξης.

Κλείνοντας, υποσχέθηκε ότι η μνήμη δεν θα μετατραπεί σε σιωπή. «Και αν η Πολιτεία δεν μας στείλει τα δελφίνια, εμείς θα τα βρούμε. Και θα κολυμπήσουμε μαζί τους, από την Πάφο μέχρι την Κερύνεια», είπε.

Ένας λαός που ξεχνά, κινδυνεύει να συνηθίσει την αδικία

Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση του Ανδρέα Φρίξου, αδελφότεκνου του Σολωμού Σολωμού, ο οποίος μίλησε για την προσωπική απουσία που άφησε στην οικογένεια η δολοφονία του.

Όπως ανέφερε, ως παιδιά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πλήρως το ιστορικό βάρος της θυσίας. Γνώριζαν μόνο ότι «έλειπε ένας άνθρωπος» και ότι σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση υπήρχε μια θέση που έμενε άδεια.

Μεγαλώνοντας, είπε, κατάλαβαν ότι ο Σολωμός δεν ανήκει μόνο στην οικογένειά του, αλλά στη συλλογική μνήμη της Κύπρου.

«Ένας λαός που ξεχνά, κινδυνεύει να συνηθίσει την αδικία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κατοχή δεν μπορεί να γίνει ποτέ φυσιολογική.

Ο Ανδρέας Φρίξου εξέφρασε την ευχή τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα να γνωρίσουν τις αρχές και τις αξίες του Σολωμού και να μεγαλώσουν σε μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς κατοχή και συρματοπλέγματα.

Απευθυνόμενος στον θείο του έδωσε με την υπόσχεση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα που η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υψωθεί ξανά στο κάστρο της Κερύνειας.

Η μνήμη ως «πράξη αντίστασης»

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, ο Κυριακός Γιάγκου τόνισε ότι η μνήμη δεν περιορίζεται στις επετείους, αλλά διατηρείται μέσα από τους ανθρώπους που μεταφέρουν την ιστορική αλήθεια από γενιά σε γενιά.

«Η μνήμη δεν είναι εκδίκηση, δεν υπηρετεί το μίσος. Η μνήμη είναι ευθύνη, είναι η άρνηση της λήθης», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη μνήμη «πράξη αντίστασης» και τη λήθη «υποταγή».

Ο κ. Γιάγκου κάλεσε, παράλληλα, την Κυπριακή Δημοκρατία να κινηθεί εντονότερα για την εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης και για την απόδοση δικαιοσύνης για τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού.

«Δεν ζητούμε να κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές η πίκρα. Ζητούμε να τους παραδοθεί η ιστορική αλήθεια, ώστε να οικοδομήσουν ειρήνη βασισμένη στη δικαιοσύνη και όχι ειρήνη βασισμένη στη λήθη», είπε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Πρωτοβουλία θα συνεχίσει τις δράσεις της «μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη», με τελικό προορισμό, όπως είπε, «να κουβαλήσουμε τη μοτοσυκλέτα του Τάσου στην Κερύνεια».

Χαιρετισμό απήθυνε και εκπρόσωπος της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου, ο οποίος έφθασε από την Ελλάδα, με αντιπροσωπεία που συμμετείχε στο οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού και αναφέρθηκε στις αξίες και στα ιδανικά των δυο ηρώων.

Οδοιπορικό Πρωτοβουλίας Μνήμης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης το φετινό οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, με σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Άνω Κερύνεια Αχαΐας, Καραβάς Κυθήρων, Σαλαμίνα, Ρόδος, Καστελόριζο, Ρω και Λεωνίδιο αποτέλεσαν σημεία αναφοράς μιας διαδρομής που είχε ως στόχο να μεταφέρει τη μνήμη των δύο ηρώων και το μήνυμα της Κύπρου σε ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προσκλητήριο πεσόντων, το μαρσάρισμα των μοτοσικλετιστών, τον Εθνικό Ύμνο και την κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειο, τον Δήμαρχο Παραλιμνίου-Δερύνειας, την κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία, πατέρα Σολωμού Σολωμού, Σπύρο, και την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού.

ΚΥΠΕ