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Νέα ένταση προκαλούν στη Γροιλανδία οι κινήσεις αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας με διασυνδέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προετοιμάζει γεωτρήσεις σε απομακρυσμένη περιοχή του αρκτικού νησιού, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ακόμη την απαιτούμενη έγκριση των τοπικών Αρχών.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian, υλικά και εξοπλισμός που προορίζονται για την προετοιμασία των γεωτρήσεων μεταφέρθηκαν στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει τις απειλές του για απόκτηση του ελέγχου της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η οποία απηύθυνε «ισχυρή προειδοποίηση», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε δοθεί άδεια για την αποβίβαση του εξοπλισμού. «Όλα τα μελλοντικά ζητήματα εφοδιαστικής πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ορυκτών πόρων προτού πραγματοποιηθούν» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Στο επίκεντρο της νέας διένεξης βρίσκεται η Greenland Energy, μια εταιρεία με έδρα το Τέξας, που ιδρύθηκε μόλις το περασμένο έτος. Στελέχη της υποστηρίζουν ότι στην περιοχή Jameson Land ενδέχεται να υπάρχουν αποθέματα αργού πετρελαίου, αξίας ενός τρισ. δολαρίων και έχουν ανακοινώσει σχέδιο επένδυσης 60 εκατ. δολαρίων για τη διάνοιξη δύο γεωτρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκτιμήσεις τους επιβεβαιώνονται.

Η Γροιλανδία έχει σταματήσει από το 2021 να εκδίδει νέες άδειες έρευνας για πετρέλαιο για περιβαλλοντικούς λόγους.

Ωστόσο, η βρετανική εταιρεία 80 Mile είχε ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα έρευνας στην περιοχή Jameson Land. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα της Greenland Energy, η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στο συγκεκριμένο project με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση των ερευνητικών εργασιών.

Για να προχωρήσει, πάντως, εξακολουθεί να χρειάζεται την άδεια της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Ο «Dr Phil» και το ντοκιμαντέρ για τους σύγχρονους κυνηγούς πετρελαίου

Οι διασυνδέσεις της Greenland Energy με πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ έχουν προκαλέσει πρόσθετο ενδιαφέρον. Η εταιρεία έχει επιστρατεύσει τον Φιλ ΜακΓκρο, ευρύτερα γνωστό ως «Dr Phil», τον γνωστό συντηρητικό πρώην παρουσιαστή τηλεοπτικών talk show, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην επιτροπή του Τραμπ για τη θρησκευτική ελευθερία.

Ο ΜακΓκρο πρόκειται να δημιουργήσει σειρά ντοκιμαντέρ που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα «καταγράψει την αποστολή αυτών των σύγχρονων wildcatters», όπως αποκαλούνται στις ΗΠΑ οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες που αναζητούν νέα κοιτάσματα πετρελαίου αναλαμβάνοντας υψηλό ρίσκο.

Παράλληλα, στο διοικητικό συμβούλιο της Greenland Energy έχει διοριστεί βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εργάζεται στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος», το σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας, για το οποίο ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «ζωτικής σημασίας».

Ο πρόεδρος της Greenland Energy και σημαντικός μέτοχός της, Λάρι Σουέτς, φαίνεται επίσης να διαθέτει πρόσβαση σε κύκλους γύρω από τον Τραμπ. Ο ίδιος, πάντως, έχει επιμείνει ότι το πετρελαϊκό project «δεν συνδέεται με την αμερικανική προσάρτηση» της Γροιλανδίας.

Η λανθασμένη δήλωση για την άδεια

Τον Ιούνιο, εκπρόσωπος της εταιρείας είχε υποστηρίξει σε συνάντηση με κατοίκους της περιοχής Jameson Land ότι είχε εξασφαλιστεί άδεια για την αποβίβαση εξοπλισμού γεωτρήσεων. Ο ισχυρισμός ήταν ανακριβής.

Ο Λάρι Σουέτς αναγκάστηκε αργότερα να αναγνωρίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε επικοινωνηθεί το θέμα, προκάλεσε σύγχυση.

Τον επόμενο μήνα, όμως, κάτοικοι της αραιοκατοικημένης περιοχής είδαν ένα ρυμουλκό να οδηγεί μια φορτηγίδα προς την ακτή και να ξεφορτώνει περίπου 12 κοντέινερ.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιβεβαίωσε τι αφορούσε η επιχείρηση. «Στόχος ήταν να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στην ξηρά, στο Nunap Qeqqa [Jameson Land], σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις για έρευνα πετρελαίου» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Το δανικό ερευνητικό μέσο Danwatch επικαλέστηκε επίσης τον επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας που πραγματοποίησε τη μεταφορά, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η παράδοση προοριζόταν για την Greenland Energy.

Η εταιρεία λέει ότι πλησιάζουν οι εγκρίσεις

Η Greenland Energy αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Guardian σχετικά με την υπόθεση. Σε επιστολή της προς τους μετόχους την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο, παρουσίασε μια αισιόδοξη εικόνα για τις επαφές με τις τοπικές αρχές.

«Οι πρόσφατες συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ της ηγεσίας του project και των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών της Γροιλανδίας ήταν εποικοδομητικές και συνεχίζουμε να ενθαρρυνόμαστε από την πρόοδο που σημειώνεται προς την εξασφάλιση των υπόλοιπων εγκρίσεων που απαιτούνται για τις γεωτρήσεις» υπογράμμισε.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι, μετά τις συγκεκριμένες συζητήσεις, το αρχικό σχέδιο για δύο γεωτρήσεις τροποποιήθηκε και σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί μόνο μία. Η απαραίτητη άδεια, πάντως, δεν έχει ακόμη δοθεί.

Το δίλημμα για την κυβέρνηση της Γροιλανδίας

Η υπόθεση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό δίλημμα για τις αρχές της Γροιλανδίας.

Ως ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, η Γροιλανδία διαθέτει το δικαίωμα να λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις που αφορούν τους φυσικούς της πόρους. Οι εκλεγμένοι ηγέτες της καλούνται τώρα να αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις.

Υπάρχει όμως και μια πρόσθετη περιβαλλοντική παράμετρος: οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις φαίνεται ότι βρίσκονται μέσα σε περιοχή προστασίας, που καλύπτεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εγκρίνει το project παρά τις περιβαλλοντικές ενστάσεις.

Θα μπορούσε όμως και να το απορρίψει, με ορισμένους να εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ ένα νέο πρόσχημα για να εντείνει την πίεση που ασκεί για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ότι δεν θα ήταν «αναλογικό» να απαιτήσει την απομάκρυνση του εξοπλισμού που έχει ήδη μεταφερθεί στην περιοχή. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αίτηση για την απαιτούμενη άδεια εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση.

300 κοντέινερ από τον Καναδά – Γεωτρήσεις από τον Οκτώβριο

Παρά το γεγονός ότι οι εγκρίσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, η Greenland Energy προχωρά στην προετοιμασία της επιχείρησης. Εκπρόσωπός της έχει αναφέρει ότι πλοίο που θα μεταφέρει 300 κοντέινερ με εξοπλισμό γεώτρησης πρόκειται να αναχωρήσει από τον Καναδά στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η διάνοιξη της πρώτης γεώτρησης θα αρχίσει τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα, ο Τζεφ Λάντρι, ο σκληροπυρηνικός Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Λουιζιάνα που έχει αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου του Τραμπ για τη Γροιλανδία, έχει φτάσει ακόμη πιο μακριά στις προβλέψεις του.

Όπως έχει δηλώσει, η Γροιλανδία θα μπορούσε να αντλεί πετρέλαιο ήδη από το επόμενο έτος. Και όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν έχει ακόμη δώσει το τελικό «πράσινο φως» για να αρχίσουν οι γεωτρήσεις.

protothema.gr