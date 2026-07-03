Οι πιέσεις εκ μέρους των ΗΠΑ «παραμένουν ισχυρές» αλλά η Γροιλανδία «δεν θα πουληθεί ποτέ», διαβεβαίωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του αρκτικού νησιού, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκφράζοντας την επιθυμία για «συνεργασία» με χώρες που «συμμερίζονται τις αξίες της δημοκρατίας».

Η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας που εποφθαλμιά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δέχεται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια «απαράδεκτη πίεση» εκ μέρους των ΗΠΑ, η οποία συνεχίζεται, είπε ο Νίλσεν, που συμμετείχε στο φόρουμ «Οικονομικές Συναντήσεις της Εξ-αν-Προβάνς».

Ο Νίλσεν συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ένας κόσμος, αντικρουόμενα οράματα», μαζί με τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αντιμέτωπη με αυτήν την κατάσταση, η Γροιλανδία «θέλει να συνεργαστεί με χώρες (…) που συμμερίζονται τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε. «Σε αυτήν την κρίση, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο στήριγμα για εμάς, επειδή συμμερίζονται τις αξίες της δημοκρατίας», συνέχισε, τονίζοντας: «Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι (…) στο πλευρό των χωρών που συμμερίζονται αυτές τις αξίες» και στο πλευρό «χωρών όπως είναι ο Καναδάς».

«Αυτό θα μπορούσε να είναι επωφελές για όλους μας» και «έχουμε πόρους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε από κοινού στη Γροιλανδία», συνέχισε, τονίζοντας ότι η χώρα του «δεν θα απαρνηθεί ποτέ τις αξίες της και δεν θα τεθεί ποτέ προς πώληση», καταχειροκροτούμενος από όσους παρακολουθούσαν τη συζήτηση.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτισε έναν «αυθεντικό Ευρωπαίο ήρωα», υπογραμμίζοντας ότι ο Νίλσεν επέδειξε «πρωτοφανές θάρρος».

Η ένταση κλιμακώθηκε στη Γροιλανδία, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πολλές φορές ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προσαρτήσουν το νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υπαναχώρησε, έπειτα από πολλές εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων, ανακοινώνοντας ότι κατέληξε σε μια συμφωνία πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν ασαφείς. Τον Μάιο, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συμφωνία, αν και έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

ΚΥΠΕ