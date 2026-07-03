Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στο Fairlane Town Center στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και ένα ακόμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το cbs αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες των Αρχών στο εμπορικό κέντρο, ενώ η Αστυνομία ζητά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Multiple people shot at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/up5dyoYRkL July 3, 2026

Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού. Το Henry Ford Medical Center – Fairlane βρίσκεται επίσης υπό αποκλεισμό, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου. Πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα της ένοπλης επίθεσης έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Corewell Health Dearborn.

protothema.gr