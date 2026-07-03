Την ετοιμότητα και τη δέσμευση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) για ενίσχυση της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, εξέφρασε αντιπροσωπεία του κόμματος σε συνάντηση με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΡΤΚ και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, συμμετείχαν ο γραμματέας εξωτερικών σχέσεων του κόμματος, Φικρί Τόρος, και το μέλος του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου, Φεριχά Τελ. Από πλευράς ΕΕ συμμετείχαν η διευθύντρια του Γραφείου Υποστήριξης για την επίλυση του Κυπριακού, Τζούλια Μπερτετζόλα, και η αξιωματούχος του γραφείου, Γιούτα Σεγκουρόλα Πομοέλ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις περιφερειακές εξελίξεις, τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ΕΕ στην όλη διαδικασία.

Από πλευράς ΡΤΚ υπογραμμίστηκε η ετοιμότητα και η δέσμευση του κόμματος για ενίσχυση της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επίλυσης.

ΚΥΠΕ