Σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις αναμένεται να υποβληθεί εντός των επόμενων 24 ωρών η 46χρονη γυναίκα, θύμα της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε σε βάρος της το πρωί της Τρίτης (30/6) από τον 55χρονο σύζυγο και αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η 46χρονη μητέρα μεταφέρθηκε από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου θα υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της, αυτή παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Η 46χρονη δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από το υπηρεσιακό όπλο του συζύγου της. Φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, καθώς και στην κοιλιακή χώρα, όπου έχουν επηρεαστεί το ήπαρ, το στομάχι και το πάγκρεάς της. Πρέπει να επισημανθεί ότι το τραύμα στο κεφάλι δεν έπληξε τον εγκέφαλο, γιατί σε τέτοια περίπτωση, ο θάνατος θα ήταν ακαριαίος.

Σημειώνεται ότι η κηδεία του 55χρονου αστυνομικού θα τελεστεί το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο Ζακάκι. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο Ζακακίου. Σύμφωνα με ανάρτηση του γιου του ζευγαριού, η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για την οικονομική ενίσχυση των τέκνων του εκλιπόντος.

Οι ανακριτές αναμένουν βελτίωση της κατάστασής της, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάθεσης, η οποία εκτιμάται ότι θα ρίξει φως σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάλυση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και η αξιολόγηση μαρτυριών από πρόσωπα που γνώριζαν το ζεύγος.