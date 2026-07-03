Η βασική ύποπτη για την επίθεση με βόμβα που τραυμάτισε έναν Ουκρανό ολιγάρχη τη Δευτέρα (29/6) στο Μονακό είναι μια ομοεθνής του που μεταμφιέστηκε σε άνδρα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με την Ιντερπόλ να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφία της.

Πρόκειται για την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία περιλαμβάνεται σε «Ερυθρά Αγγελία» (Red Notice) της Interpol· διέμενε τελευταία στη Γερμανία και φέρει ένα τατουάζ –πιθανότατα φιδιού– που εκτείνεται κατά μήκος του δεξιού της βραχίονα, από τον ώμο έως τον αγκώνα, όπως αναφέρει το CNNi.

Μετά την επίθεση, η ύποπτη διέφυγε στη γειτονική Γαλλία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε οδικώς στην Ιταλία με αυτοκίνητο γερμανικών πινακίδων, το οποίο είχε μισθωθεί ειδικά για την επιχείρηση, πρόσθεσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο εξελιγμένος μηχανισμός της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε υποδηλώνει τη συμμετοχή περισσότερων του ενός δραστών, ανέφεραν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στο Μονακό, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η βασική ύποπτη αναζητείται από τις αρχές αφότου εξερράγη βόμβα, πριν από τέσσερις ημέρες, στην είσοδο ενός εκ των πολυτελέστερων συγκροτημάτων κατοικιών του Μονακό, με στόχο τον γεννημένο στην Ουκρανία επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV με το οποίο συνεργάζεται το CNNi.

Aρχικά, τα μέσα ενημέρωσης είχαν εκλάβει τη φιγούρα της φωτογραφίας ως άνδρα που τρέχει να διαφύγει, φορώντας μαύρο πουλόβερ και ανοιχτόχρωμο παντελόνι, με τα μαλλιά της κρυμμένα κάτω από ένα μαύρο καπέλο τύπου «bucket».

cnn.gr