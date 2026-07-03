Διεθνής αστυνομική επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, αποκάλυψε οργανωμένα δίκτυα ανδρών που φέρονται να νάρκωναν και να κακοποιούσαν σεξουαλικά τις συντρόφους τους, συντονίζοντας τη δράση τους μέσω διαδικτυακών ομάδων.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για μια «εξελισσόμενη απειλή», η οποία δεν αφορά πλέον μεμονωμένους δράστες, αλλά οργανωμένα δίκτυα που αξιοποιούν τις δυνατότητες των ψηφιακών πλατφορμών με κλειστές διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας για να οργανώνουν τις επιθέσεις, να ανταλλάσσουν οδηγίες και να διακινούν υλικό από τις κακοποιήσεις, όπως εξηγεί το CNN.

Σύμφωνα με τη Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα είναι γυναίκες που ναρκώνονται χωρίς να το γνωρίζουν, πριν υποστούν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Οι διαδικτυακές ομάδες λειτουργούν ως χώροι συντονισμού, όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους, δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις.

Θύματα δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν υποστεί επίθεση

Η κοινή επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των γερμανικών και βρετανικών Αρχών, με τη συνδρομή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία αυτών των υποθέσεων είναι πως τα περισσότερα θύματα δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής επίθεσης. Σε πολλές περιπτώσεις ενημερώνονται μόνο όταν επικοινωνεί μαζί τους η Αστυνομία, καθώς η κακοποίηση διαπράττεται από άτομα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, όπως σύντροφοι ή σύζυγοι. Σε ορισμένες υποθέσεις εμπλέκονται περισσότεροι από ένας δράστες, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους.

Η επιχείρηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Η υπόθεση συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε ότι ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε επί χρόνια και καλούσε δεκάδες άγνωστους άνδρες να τη βιάζουν όσο εκείνη βρισκόταν αναίσθητη. Η υπόθεση άνοιξε ευρύτερη συζήτηση στη Γαλλία και διεθνώς για τη σεξουαλική βία και τη μισογυνία.

Μια «ακαδημία βιαστών»

Παράλληλα, η αστυνομική επιχείρηση ακολουθεί και τη μυστική έρευνα του CNN, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη διαδικτυακών κοινοτήτων που λειτουργούσαν ως μια πραγματική «ακαδημία βιαστών». Σύμφωνα με την έρευνα, εκατοντάδες άνδρες αντάλλασσαν συμβουλές για το πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους, πώς να πραγματοποιούν τις επιθέσεις χωρίς να γίνονται αντιληπτοί και πώς να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις Αρχές.

Η διεθνής συνεργασία των αστυνομικών αρχών, που φέρει την ονομασία «Project Medusa» και ξεκίνησε τον Απρίλιο, έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν εντοπίσει περισσότερους από 150 δράστες και θύματα, έχουν ανοίξει περισσότερες από 270 νέες ποινικές υποθέσεις και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 57 ατόμων.

Ωστόσο, οι Αρχές τονίζουν ότι τα πραγματικά μεγέθη του προβλήματος παραμένουν άγνωστα. Η βρετανική NCA εκτιμά ότι τόσο ο αριθμός των εγκλημάτων όσο και των θυμάτων είναι σχεδόν βέβαιο ότι υποεκτιμώνται, καθώς πολλές επιθέσεις δεν καταγγέλλονται ποτέ και αρκετά θύματα δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν ναρκωθεί και κακοποιηθεί.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA προειδοποίησε ότι η σεξουαλική επίθεση με χρήση ναρκωτικών δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένη εγκληματική συμπεριφορά, αλλά μια ολοένα πιο οργανωμένη μορφή εγκλήματος που λειτουργεί μέσω συντονισμένων δικτύων και αξιοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες. Όπως σημείωσε, η αντιμετώπισή της απαιτεί πλέον πιο εξελιγμένες και συντονισμένες επιχειρησιακές μεθόδους.

Από την πλευρά της, η Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση συνεχίζεται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίας για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες.

Στις ίδιες ομάδες ανταλλάσσονται πληροφορίες για τα είδη των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται, τους τρόπους χορήγησής τους, τις μεθόδους αποφυγής του εντοπισμού από τις αρχές, αλλά και βίντεο και φωτογραφίες από τις σεξουαλικές επιθέσεις, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο ως μέσο επιβράβευσης όσο και ως εργαλείο ενθάρρυνσης νέων δραστών.

Combien de Gisèle Pelicot à travers le monde ? Le média américain CNN a révélé en mars dernier l'existence d'un réseau d'hommes s'échangeant, sur des forums, des groupes privés ou des sites p0rnographiques, des vidéos et photos de femmes inconscientes, vi0lées, photographiées et… pic.twitter.com/TvdGlsZCjn — franceinfo (@franceinfo) May 2, 2026

Από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις

Η Siobhan Blake, επικεφαλής υποθέσεων βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων στη βρετανική Εισαγγελία, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως «από τις πιο φρικιαστικές» που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της. Όπως δήλωσε, τα θύματα υφίστανται βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, σε μια απόλυτη προδοσία της εμπιστοσύνης τους προς τους ανθρώπους με τους οποίους ζουν.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι θύματα μπορούν να είναι άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικής προέλευσης ή κατάστασης και καλούν όλους όσοι υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση με τη χρήση ναρκωτικών να απευθυνθούν άμεσα στην Αστυνομία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές υποθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή επί χρόνια νάρκωνε την τότε σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, και οργάνωνε τον βιασμό της από δεκάδες άνδρες, ενώ συνολικά καταδικάστηκαν ακόμη 50 άτομα.

Το 2024 ο Γερμανός Φερνάντο Π. καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης επειδή νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την αναίσθητη σύζυγό του, διανέμοντας παράλληλα τα βίντεο των εγκλημάτων του στο διαδίκτυο.

Το 2025 ο Ζενχάο Ζου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 24 ετών για τον βιασμό δέκα γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, αφού προηγουμένως τις προσέγγιζε μέσω του WeChat και εφαρμογών γνωριμιών, τις οδηγούσε στα διαμερίσματά του, τις νάρκωνε και τις βίαζε.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ως ο «Piotr», ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε ιδιωτική ομάδα του Telegram με σχεδόν 1.000 μέλη, αφιερωμένη στην ανταλλαγή οδηγιών για τη χορήγηση ναρκωτικών και τον βιασμό συντρόφων.

Η Europol χαρακτηρίζει το «Project Medusa» ως την πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: iefimerida.gr