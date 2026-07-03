Αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9% κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ανήλθε σε 10.056 άτομα στο τέλος Ιουνίου, από 9.153 τον Ιούνιο του 2025.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε σε 10.656 τον Ιούνιο, από 10.543 τον Μάιο.

Η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, καθώς και των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Η άνοδος στους εγγεγραμμένους ανέργους καταγράφεται κατά την έναρξη της θερινής περιόδου, με τους τομείς του τουρισμού και της εστίασης να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που επηρέασαν περισσότερο τα στοιχεία του Ιουνίου.